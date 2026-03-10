НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина

Національний банк України (НБУ) застосував до акціонерного товариства «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080) захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 51 тис. грн

Захід впливу застосовано у зв’язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Національний банк виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) акціонерним товариством «Акцент-Банк».

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування».

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 9 березня 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою. Нацбанк України ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

«Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців, — зазначається у повідомленні. — Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку є стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти – обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає минулорічному показнику».

Раніше ми писали, скільки рахунків відкрито в Україні. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше, порівняно з попереднім роком (станом на 01.01.2025 — 192,8 млн).

Джерело: НБУ.