2 акції, які зростуть на фоні війни в Ірані

09.03.2026 20:30
Микола Деркач

Війни традиційно приносили прибутки оборонній індустрії США. Розширення виробництва під час Другої світової війни значною мірою забезпечило країні глобальне домінування на десятиліття вперед. У 2026 році тенденція зберігається. Після того як президент Дональд Трамп у координації з Ізраїлем розпочав нову війну проти Ірану, акції більшості компаній військово-промислового комплексу помітно зросли. На цьому тлі Finbold назвав дві оборонні компанії, які можуть виграти від конфлікту

2 акції, які зростуть на фоні війни в Ірані

Фото: freepik.com

Rtx Corporation

Rtx Corporation (NYSE: RTX), раніше відома як Raytheon, може стати одним із ключових бенефіціарів війни. Компанія виробляє широкий спектр продукції — від авіаційних компонентів до кібербезпекових рішень.

Особливо важливим фактором є виробництво ракет для системи протиповітряної оборони Patriot. У нинішній повітряній війні найбільшу загрозу з боку Ірану становлять ракети та безпілотники.

За повідомленнями, країни Перської затоки вже використали понад 1 000 ракет-перехоплювачів. Через високі темпи застосування вони можуть швидко вичерпувати запаси, що створює попит на нові поставки боєприпасів.

Rtx також бере участь у виробництві системи THAAD, основним підрядником якої є Lockheed Martin. Додатковим драйвером може стати намір Дональда Трампа збільшити оборонні витрати США до $1,5 трлн та різко наростити виробництво військової техніки.

За останні 30 днів акції RTX зросли на 6,92%, а з початку війни — на 3,52%, до $209,76.

Втім інвестори мають враховувати ризики. Ефективність системи Patriot давно викликає дискусії, і негативні результати під час бойових дій можуть вдарити по репутації компанії.

Palantir

Ще одним потенційним бенефіціаром є Palantir (NASDAQ: PLTR). Хоча компанія не належить до традиційних оборонних підрядників, її технології активно використовують урядові структури США.

Зокрема йдеться про систему Maven Smart System, яку військові застосовують для аналізу даних і підтримки бойових операцій, у тому числі під час поточної повітряної кампанії проти Ірану.

Акції Palantir вже продемонстрували сильну реакцію на конфлікт. За останній місяць вони зросли на 9,97%, а з початку війни — на 14,56%, до $157,16.

Однак використання штучного інтелекту у військових операціях залишається відносно новим і недостатньо перевіреним у реальних бойових умовах. Будь-які серйозні збої або помилки алгоритмів можуть викликати суспільну реакцію та негативно вплинути на вартість акцій компанії.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
