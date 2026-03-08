Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані

Біткоїн інколи має суперечливу репутацію серед інвесторів через різкі двозначні просідання ціни, які особливо болісно б’ють по тих, хто заходить у ринок занадто пізно. Водночас дані показують: ситуація може суттєво змінитися, якщо тримати актив довше

З 2017 року інвестори, які купували BTC поблизу ринкових максимумів, зазвичай фіксували втрати приблизно 40–50% протягом наступних двох років. Однак статистика свідчить, що багато таких позицій ставали прибутковими, якщо їх утримували понад три роки.

Натомість покупки поблизу мінімумів ведмежого ринку історично приносили тризначну дохідність у схожі періоди — два-три роки. Додатково зрозуміти, де зазвичай формуються найсильніші зони накопичення, допомагають ончейн-метрики оцінки.

Дані циклів Біткоїна показують, як час входу впливає на прибуток

Довгострокова динаміка Біткоїна виглядає доволі волатильною, якщо розглядати коротший період утримання — близько двох років. Однак порівняння циклів показує значні зміни, коли інвестицію тримають три роки.

Інвестори, які купили Біткоїн на піку ринку 2017 року, через два роки отримали збиток 48,6% під час ведмежого ринку 2018 року. Але якщо утримувати актив три роки, ця ж позиція перетворювалася на прибуток 108,7%.

Схожа ситуація спостерігалася й у наступному ринковому циклі. Інвестори, які зайшли в ринок поблизу максимуму 2021 року, через два роки мали втрати 43,5%. До третього року ця сама інвестиція вже показувала прибуток 14,5%.

Натомість входи біля мінімумів ведмежого ринку приносили значно більші результати. Покупка поблизу дна 2019 року дала дохідність 871% через два роки та 1 028% через три роки.

Мінімум циклу 2022 року показав схожу динаміку. Інвестиції, зроблені поблизу цього періоду, приносили приблизно 465% прибутку через два роки та близько 429% через три роки.

Загалом дані демонструють чітку закономірність. Дворічний горизонт часто супроводжується значними просіданнями, якщо покупка відбувається на піках циклу. Натомість трирічний період історично переводить більшість таких позицій у прибуток, тоді як покупки біля ринкового дна дають найсильніше зростання ціни в обох часових горизонтах.

Зони realized price BTC допомагають визначати дно

Оцінити, де історично формувалися ці ринкові «дна», допомагають ончейн-метрики Біткоїна.

Показник realized price відображає середню ціну придбання монет на основі їх останнього руху в блокчейні. Глибокі просідання ціни часто наближаються до показника shifted realized price — модифікованої версії метрики, яка згладжує дані в часі та виділяє більш сильні зони вартості.

Ці діапазони допомагають визначати довгострокові зони накопичення з 2015 року. Наразі realized price Біткоїна становить близько $55 000, тоді як shifted realized price — приблизно $42 000.

З 2015 року ці діапазони неодноразово збігалися з мінімумами ринкових циклів, після чого саме з цих зон починалися багаторічні зростання ціни.

Така поведінка тісно пов’язана з даними про дохідність. Інвестори, які накопичували Біткоїн поблизу мінімумів ведмежого ринку, зазвичай заходили в ринок тоді, коли ціна перебувала біля або нижче цих оціночних діапазонів.

Інституційні дослідження також підкреслюють важливість довшого горизонту інвестування. Директор з інвестицій компанії Bitwise Метт Хоуган послався на дослідження, яке показало: додавання Біткоїна до класичного портфеля 60/40 підвищувало як сукупну дохідність, так і дохідність з урахуванням ризику в кожному трирічному періоді аналізу. Частка успішних періодів становила 93% у дворічному горизонті, а оптимальний баланс досягався при приблизно 5% алокації.

Окремий аналіз Bitwise даних Біткоїна з липня 2010 року по лютий 2026 року показав, що ймовірність збитку знижується до 0,7%, якщо актив утримувати три роки. За п’ятирічного горизонту ризик падає до 0,2%, а при десятирічному інвестуванні історично зникає взагалі.

Коротші горизонти, навпаки, пов’язані з більшою невизначеністю. Денна торгівля історично давала приблизно 47,1% ймовірності втрат, тоді як навіть при однорічному утриманні активу ризик залишитися в мінусі становив 24,3%.

Джерело: Cointelegraph.