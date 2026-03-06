Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у топ-10 криптовалют у день інавгурації Трампа

Finbold проаналізував, як би змінилася гіпотетична інвестиція $1 000 у найбільші криптовалюти світу з моменту інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року

У цьому експерименті інвестор розподіляє по $100 між десятьма криптовалютами з найбільшою ринковою капіталізацією на день інавгурації та тримає портфель до 5 березня 2026 року.

Оскільки стейблкоїни, такі як Tether (USDT) і USD Coin (USDC), мають фіксовану ціну близько $1, їх виключили з аналізу. Натомість до вибірки додали наступні за ринковою капіталізацією не-стейблкоїни — Chainlink та Avalanche.

Аналіз дає змогу оцінити, як загалом поводився криптовалютний ринок протягом перших 14 місяців другої президентської каденції Трампа — періоду, який супроводжувався волатильністю, регуляторними дискусіями у Вашингтоні та загальним охолодженням ринку цифрових активів.

Капіталізація крипторинку скоротилася більш ніж на $1 трлн

З січня 2025 року криптовалютний ринок пережив помітне скорочення. Дані, отримані Finbold із CoinMarketCap, показують, що загальна капіталізація ринку криптовалют знизилася приблизно з $3,49 трлн у день інавгурації до близько $2,47 трлн на момент написання. Це означає падіння більш ніж на $1 трлн.

Торгова активність також суттєво зменшилася. Добові обсяги торгів на крипторинку скоротилися з понад $307 млрд на початку 2025 року до приблизно $140 млрд, що свідчить про зниження активності інвесторів після потужного ралі, яке відбулося після виборів у США 2024 року.

На цьому тлі більшість найбільших цифрових активів за останній рік зафіксували двозначні втрати.

Результати портфеля на $1 000

Щоб оцінити вплив цих ринкових змін, Finbold змоделював портфель із десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією станом на 20 січня 2025 року, інвестувавши по $100 у кожен актив.

Результати показують, що більшість активів втратили значну частину своєї вартості за цей період.

Інвестиція $100 у Біткоїн (BTC) зараз коштувала б приблизно $70, що відображає падіння приблизно на 30% з моменту інавгурації Трампа.

Так само інвестиція $100 у Ethereum (ETH) зараз оцінювалася б приблизно у $64 після падіння на 36% за той самий період.

Серед великих альткоїнів падіння було ще більш відчутним. Інвестиція $100 у Solana (SOL) зараз коштувала б близько $35, що означає зниження приблизно на 65%.

Тим часом $100, інвестовані у XRP, зараз становили б приблизно $45 — це падіння приблизно на 55% з початку 2025 року.

BNB демонструє стійкість, а TRX показує прибуток

Хоча більшість криптовалют зазнали втрат, два активи в портфелі показали відносно кращі результати.

Інвестиція $100 у BNB зараз коштувала б приблизно $96, що робить цей актив одним із найстійкіших серед топ-10 за аналізований період.

Ще більш помітною є динаміка TRON. Інвестиція $100 у TRX 20 січня 2025 року зараз коштувала б приблизно $123, що робить його єдиною криптовалютою в портфелі, яка показала зростання за 14 місяців.

Мемкоїни та альткоїни показали найбільші втрати

Деякі альткоїни продемонстрували значно глибше падіння.

Інвестиція $100 у Dogecoin зараз коштувала б приблизно $27, що означає падіння на 73% з січня 2025 року.

Аналогічно $100, інвестовані у Cardano, зараз становили б близько $28 після зниження на 72%.

Avalanche також зазнав одного з найглибших корекцій серед найбільших криптовалют. Інвестиція $100 у AVAX зараз коштувала б приблизно $26 після падіння приблизно на 74%.

Тим часом $100, інвестовані у Chainlink, зараз становили б близько $36, що означає падіння на 64%.

Яка вартість інвестиції $1 000 сьогодні

Загалом результати показують, що гіпотетичний портфель втратив майже половину своєї вартості.

Інвестор, який 20 січня 2025 року розподілив $1 000 порівну між десятьма найбільшими криптовалютами, зараз мав би портфель приблизно на $550.

Із десяти активів лише TRX продемонстрував позитивну дохідність, тоді як більшість інших криптовалют зафіксували суттєві втрати.

