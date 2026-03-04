close-btn
PaySpaceMagazine

Крипторинок відновлюється — BlackRock скуповує Біткоїн та Ефір

04.03.2026 16:40
Микола Деркач

Криптовалютний ринок відновлюється, і на цьому тлі інституційні інвестори знову проявляють інтерес, нарощуючи позиції через спотові біржові фонди (ETF)

Крипторинок відновлюється — BlackRock скуповує Біткоїн та Ефір

Фото: chatgpt.com

У цьому контексті найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock за перший тиждень березня акумулювала Біткоїн (Bitcoin, BTC) та Ефір (Ethereum, ETH) на суму понад $650 млн через свої спотові ETF.

Дані за 2 та 3 березня показують, що фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock зафіксував чисті припливи $263,20 млн і $322,40 млн відповідно. Таким чином, за два дні загальний обсяг інвестицій у Біткоїн через фонд досяг $585,60 млн, що становило більшу частину припливів у спотові Біткоїн-ETF у США за цей період.

Загалом на ринку Біткоїн-ETF зафіксували $458,20 млн чистих припливів 2 березня та ще $225,20 млн 3 березня. Показники залишалися впевнено позитивними, попри відпливи коштів із деяких фондів. Найбільшу частку нових інвестицій в обидва дні залучив саме IBIT.

Водночас динаміка Ethereum була більш змішаною. Фонд iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock залучив $26,50 млн 2 березня та $41,90 млн 3 березня, довівши загальний приплив за два дні до $68,40 млн.

У масштабах ринку спотові Ethereum-ETF зафіксували $38,70 млн чистих припливів 2 березня, однак 3 березня показник змінився на чистий відтік у $10,80 млн. Попри це фонд BlackRock продовжив демонструвати позитивну динаміку.

Загалом за дві сесії BlackRock інвестувала приблизно $654 млн у Біткоїн та Ефір.

Читайте також: Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

Відновлення припливів у спотові ETF

Загалом цього тижня спотові криптовалютні ETF у США демонструють помітне відновлення припливів капіталу.

За останні п’ять днів спотові Біткоїн-ETF залучили приблизно $1,4 млрд, що стало різким розворотом після відтоків, зафіксованих у попередні тижні.

Аналітики пояснюють активні покупки тим, що інституційні інвестори скористалися нещодавнім зниженням ціни Біткоїна, попри геополітичну напруженість, зокрема події на Близькому Сході, які тиснуть на ширший ринок ризикових активів.

Таке накопичення з боку інституцій допомогло підтримати зростання Біткоїна: криптовалюта піднялася вище $71 000 після попереднього періоду торгівлі у діапазоні близько $68 000.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна

Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС 04.03.2026

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС
Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає 04.03.2026

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає
Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото 04.03.2026

Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото
Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ 04.03.2026

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ
Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна 03.03.2026

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна
4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.03.2026

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:30

Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

 Сьогодні  21:00

Apple представила нові моделі MacBook

 Сьогодні  20:30

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

 Сьогодні  20:00

Життя на Землі могло існувати без кисню — учені

 Сьогодні  18:40

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 Сьогодні  18:00

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  17:20

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.