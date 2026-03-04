Крипторинок відновлюється — BlackRock скуповує Біткоїн та Ефір

Криптовалютний ринок відновлюється, і на цьому тлі інституційні інвестори знову проявляють інтерес, нарощуючи позиції через спотові біржові фонди (ETF)

У цьому контексті найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock за перший тиждень березня акумулювала Біткоїн (Bitcoin, BTC) та Ефір (Ethereum, ETH) на суму понад $650 млн через свої спотові ETF.

Дані за 2 та 3 березня показують, що фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock зафіксував чисті припливи $263,20 млн і $322,40 млн відповідно. Таким чином, за два дні загальний обсяг інвестицій у Біткоїн через фонд досяг $585,60 млн, що становило більшу частину припливів у спотові Біткоїн-ETF у США за цей період.

Загалом на ринку Біткоїн-ETF зафіксували $458,20 млн чистих припливів 2 березня та ще $225,20 млн 3 березня. Показники залишалися впевнено позитивними, попри відпливи коштів із деяких фондів. Найбільшу частку нових інвестицій в обидва дні залучив саме IBIT.

Водночас динаміка Ethereum була більш змішаною. Фонд iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock залучив $26,50 млн 2 березня та $41,90 млн 3 березня, довівши загальний приплив за два дні до $68,40 млн.

У масштабах ринку спотові Ethereum-ETF зафіксували $38,70 млн чистих припливів 2 березня, однак 3 березня показник змінився на чистий відтік у $10,80 млн. Попри це фонд BlackRock продовжив демонструвати позитивну динаміку.

Загалом за дві сесії BlackRock інвестувала приблизно $654 млн у Біткоїн та Ефір.

Відновлення припливів у спотові ETF

Загалом цього тижня спотові криптовалютні ETF у США демонструють помітне відновлення припливів капіталу.

За останні п’ять днів спотові Біткоїн-ETF залучили приблизно $1,4 млрд, що стало різким розворотом після відтоків, зафіксованих у попередні тижні.

Аналітики пояснюють активні покупки тим, що інституційні інвестори скористалися нещодавнім зниженням ціни Біткоїна, попри геополітичну напруженість, зокрема події на Близькому Сході, які тиснуть на ширший ринок ризикових активів.

Таке накопичення з боку інституцій допомогло підтримати зростання Біткоїна: криптовалюта піднялася вище $71 000 після попереднього періоду торгівлі у діапазоні близько $68 000.

