Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Зростання використання стейблкоїнів може призвести до відтоку коштів із банківських депозитів і послабити передачу монетарної політики через кредитування. Про це йдеться в новому робочому документі Європейського центрального банку (ЄЦБ)

У новій серії робочих матеріалів під назвою Stablecoins and Monetary Policy Transmission ЄЦБ зазначає, що поширення стейблкоїнів — цифрових активів, прив’язаних до валют на кшталт долара США або євро — може відтягувати кошти від традиційних банківських депозитів.

«Наш аналіз показує, що зростання інтересу до стейблкоїнів пов’язане з відчутним скороченням роздрібних банківських депозитів і зменшенням кредитування компаній», — зазначили співробітники ЄЦБ, додавши, що стейблкоїни можуть скорочувати обсяг кредитів, які банки надають реальній економіці.

У ЄЦБ також наголосили, що цей ефект є нелінійним і залежить від масштабу поширення стейблкоїнів, їхніх технічних характеристик і регуляторного середовища.

Звіт є частиною ширших зусиль ЄЦБ із моніторингу ринку стейблкоїнів. За останні три роки його ринкова капіталізація більш ніж подвоїлася — до $312 млрд, і, за прогнозами, може зрости до $2 трлн до 2028 року.

Як стейблкоїни впливають на банки та монетарну політику

Щоб оцінити вплив поширення стейблкоїнів на банки, ЄЦБ звернув увагу на ефект заміщення депозитів: домогосподарства та компанії можуть переводити кошти з банківських рахунків у цифрові активи.

«Банки значною мірою покладаються на депозити як на стабільне та відносно дешеве джерело фінансування для кредитування домогосподарств і бізнесу, — зазначається у документі. — Коли обсяг депозитів скорочується, банки можуть бути змушені більше покладатися на оптове або ринкове фінансування, яке зазвичай є дорожчим і менш стабільним».

У документі також йдеться, що стейблкоїни можуть змінювати механізм впливу процентних ставок центрального банку на вартість фінансування банків і їхню кредитну активність. Масштаб цього ефекту залежить від рівня поширення стейблкоїнів, їхнього дизайну та регуляції.

Валютна структура має значення для єврозони

У документі також підкреслюється додатковий ризик, пов’язаний зі зростанням стейблкоїнів, номінованих в іноземній валюті. Це може ще більше послабити зв’язок між внутрішньою монетарною політикою та банківським кредитуванням, особливо якщо ринок домінують токени, не прив’язані до євро.

Раніше представники ЄЦБ уже попереджали, що поширення стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, може поставити під питання монетарний суверенітет і роль євро у транскордонних платежах.

У робочому документі також наведено дані, згідно з якими стейблкоїни, прив’язані до долара США, становлять переважну частину ринку. За даними CoinGecko, їхня сукупна вартість становить $301 млрд, або 97% від загальної капіталізації ринку стейблкоїнів.

Джерело: Cointelegraph.