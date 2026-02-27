3 криптовалюти до $0,10, які варто купити у березні 2026

Поки Біткоїн (BTC) коливається у діапазоні між $60 000 та $70 000, а більшість провідних криптовалют демонструють бокову динаміку, березень може стати реальною можливістю для інвесторів, які розраховують на швидкі прибутки, купуючи монети і токени за ціною нижче $0,10

З огляду на сильні рівні опору для найбільших цифрових активів та наближення сезону податкових відшкодувань у США, на ринку можуть сформуватися короткострокові можливості для купівлі криптовалют, що здатні перетворити відносно невеликі інвестиції на потенційно значні прибутки.

Finbold проаналізував ринок криптовалют та визначив недорогі цифрові активи з найвищим потенціалом зростання у березні.

VeChain (VET)

Попри слабку динаміку у 2026 році — зниження на 28,40% до $0,0077 — VeChain (VET) із кінця 2025 року проходить оновлення мережі та, ймовірно, може зіткнутися зі зростанням інтересу й активності у березні.

Зокрема, 15 березня є крайнім терміном міграції застарілих вузлів. Завершальний етап може спричинити суттєві рухи VET, особливо з огляду на оновлення системи стейкінгу через апгрейд StarGate.

Водночас масштаб спаду 2026 року сам по собі може створювати можливість для входу, особливо в поєднанні з дедлайном міграції. Водночас індекс відносної сили (RSI) станом на 27 лютого не вказує ні на перекупленість, ні на перепроданість VET.

У березні трейдерам варто стежити за найближчими зонами підтримки на рівнях близько $0,007395 та $0,007176, а також за найближчим опором на $0,007849.

Hedera (HBAR)

Хоча протягом більшої частини початку 2026 року Hedera (HBAR) рухалася разом із ринком, після глибокого падіння 5 лютого актив здебільшого демонструє позитивну динаміку. Станом на 27 лютого скорочення з початку року становить 6,20%, а токен торгується трохи вище $0,10.

Крім того, Hedera стала однією з провідних платформ для токенізації реальних активів (RWA), має сильні фундаментальні показники та, що важливо, значну інституційну підтримку. Зокрема, 13 лютого FedEx (NYSE: FDX) оголосила про приєднання до ради Hedera.

Читайте також: 2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

З технічної точки зору рівень поблизу $0,10 є психологічно важливим.

Падіння нижче найближчих зон підтримки в діапазоні приблизно від $0,096 до $0,1005 може зруйнувати сценарій зростання у березні. Натомість прорив вище опору на $0,1049, а особливо поблизу $0,11, може сигналізувати про початок потужного ралі.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) у 2026 році демонструє високу волатильність. Після падіння на 20,40% до $0,098 станом на 27 лютого актив не уникнув загальних тенденцій ринку криптовалют.

Водночас як провідний мемкоїн у світі DOGE перебуває у дещо унікальній позиції та спирається на радше неформальні аргументи. Поєднання популярності та наближення сезону податкових відшкодувань може спричинити хвилю бичачих ставок з боку інвесторів, які отримають додаткові кошти.

Зрештою, динаміка більших активів, таких як Біткоїн та Ethereum, може визначити, чи стане Dogecoin виправданою ставкою у березні. Якщо ці активи стабілізуються та повернуть частину максимумів 2026 року, трейдери можуть наважитися на ризиковані інвестиції в мемкоїни.

Водночас падіння до нових річних мінімумів може не лише зупинити потенційне ралі Dogecoin, а й зробити великі цифрові активи — Біткоїн, Ethereum та XRP — привабливішими для купівлі, оскільки вони можуть сприйматися як такі, що продаються «зі знижкою».

