Кількість активних адрес XRP впала до найнижчого рівня у 2026

Ончейн-метрики XRP сигналізують про тривожну тенденцію: кількість унікальних активних адрес у мережі XRP Ledger (XRPL) знизилася до найнижчого показника у 2026 році

Станом на 24 лютого кількість активних адрес у XRP Ledger становить 14 551 — проти пікового значення 32 684, зафіксованого 10 лютого 2026 року. Про це свідчать дані платформи ончейн-аналітики CryptoQuant.

Падіння активності в XRP Ledger

Активні адреси XRP вважаються одним із ключових індикаторів «здоров’я» блокчейна, оскільки відображають загальну залученість користувачів. Тож зниження активності на 55% вказує на послаблення мережевої активності в XRPL.

Втім, скорочення публічно видимих показників може свідчити не про різке падіння попиту, а про міграцію інституційної торгівлі до приватних, дозволених пулів ліквідності.

Ripple також планує запровадити нативну функцію кредитування та інструменти конфіденційності на основі доказів із нульовим розголошенням у межах майбутнього фреймворку XRPL 3.0. Ці оновлення можуть розширити ончейн-ринок кредитування та поглибити участь інституційних гравців, що потенційно здатне переломити негативний тренд.

Водночас перехід до «закритої» ліквідності породжує нові ризики. Зокрема, фрагментація ліквідності між відкритими та дозволеними книгами ордерів може вплинути на механізм ціноутворення.

Цікаве по темі: Інвестори XRP зафіксували рекордні за три роки збитки — що далі

Крім того, традиційні метрики, орієнтовані на роздрібних інвесторів, можуть більше не повністю відображати реальну ончейн-активність, оскільки дедалі більша частка обсягу торгів відбувається в середовищах із доступом за обліковими даними, а не на повністю відкритих ринках.

Загалом довгострокова динаміка залишається конструктивною. Ripple запланувала на 2026 рік оновлення XRPL, спрямовані на розвиток токенізації та розширення інституційного функціоналу. Окрім цього, японська компанія SBI Holdings випускає облігації на базі блокчейна з винагородами, прив’язаними до XRP, що свідчить про збереження інституційного інтересу до активу.

Що далі для XRP

Водночас від початку року XRP втратив майже 30% і наразі торгується поблизу $1,36, ризикуючи найближчими днями опуститися нижче психологічної позначки $1 на тлі зростання активності великих гравців.

Нові дані свідчать, що за одну добу на біржу Binance було переведено понад 31 млн XRP. Сплеск притоку на біржі майже повністю забезпечили гаманці великих власників.

У попередні дні обсяги надходжень на біржі залишалися відносно помірними. Історично різке зростання переказів з боку великих гравців передувало підвищеній волатильності, адже такі транзакції часто сигналізують про намір продати актив.

Якщо значну частину з понад 31 млн XRP буде реалізовано, це може посилити тиск продавців та підвищити ризик пробиття ключового рівня підтримки на позначці $1.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли зʼявиться квантова загроза для Біткоїна — Майкл Сейлор

Біткоїн готується до затяжного падіння — аналітик

Найшвидший обвал Біткоїна закінчився, але найгірше ще попереду

Джерело: Finbold.