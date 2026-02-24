Коли зʼявиться квантова загроза для Біткоїна — Майкл Сейлор

Співзасновник та виконавчий голова Strategy Майкл Сейлор під час подкасту Coin Stories Наталі Брунелл відкинув побоювання щодо квантових обчислень, заявивши, що кібербезпекова спільнота загалом погоджується: реальна квантова загроза навряд чи виникне раніше ніж за десятиліття

Хоча досі незрозуміло, чи і коли такий ризик може матеріалізуватися, Сейлор зазначив, що будь-який серйозний прорив у цій сфері спричинить скоординоване оновлення програмного забезпечення у світових банківських системах, інтернет-інфраструктурі, споживчих пристроях, мережах штучного інтелекту та криптопротоколах, включно з Біткоїном.

За його словами, цифрові системи, на яких базується сучасна інфраструктура, у разі потреби перейдуть на постквантову криптографію. Такий перехід, наголосив він, не стане несподіванкою.

«Ви побачите це заздалегідь. Ми всі це побачимо», — сказав Сейлор, додавши, що програмне забезпечення Біткоїна спроєктоване так, щоб змінюватися з часом, а вузли, обладнання та гаманці можуть оновлюватися у відповідь на нові загрози.

На його думку, глобальний консенсус щодо реагування сформується лише у випадку появи реальної загрози, оскільки уряди, технологічні компанії та фінансові установи зіткнуться з однаковим ризиком для своїх цифрових систем.

Він також назвав криптосектор «найбільш розвиненою спільнотою з кібербезпеки», вказавши на багатофакторну автентифікацію та апаратні ключі, які широко використовуються для захисту цифрових активів.

На його переконання, процедури, необхідні для переказу біткоїнів, значно суворіші за стандарти безпеки, що застосовуються до традиційних банківських переказів чи систем торгівлі акціями.

«Я думаю, що криптоспільнота першою побачить загрозу й першою на неї відреагує, і саме вона задаватиме напрямок», — сказав він.

Квантові обчислення — це нова галузь, яка використовує принципи квантової механіки для обробки інформації значно швидше за класичні комп’ютери. Це викликає занепокоєння, що потужні машини в майбутньому можуть зламати криптографію, яка захищає Біткоїн та інші цифрові активи.

Триваюча дискусія про квантову загрозу в криптоіндустрії

Хоча Сейлор, один із найвідоміших прихильників Біткоїна, применшує ризики квантових обчислень, інші представники криптоіндустрії налаштовані більш стривожено.

Серед них — співзасновник Ethereum Віталік Бутерін. Наприкінці 2025 року він послався на прогнозну платформу Metaculus, яка оцінює ймовірність появи квантових комп’ютерів, здатних зламати сучасну криптографію, приблизно у 20% до 2030 року, а медіанну оцінку — близько 2040 року.

Через кілька місяців, виступаючи на Devconnect у Буенос-Айресі, він попередив, що криптографія на основі еліптичних кривих, яка лежить в основі Ethereum та Біткоїна, може виявитися вразливою ще до президентських виборів у США 2028 року. Він закликав перейти на квантово-стійкі системи протягом наступних чотирьох років.

Ethereum Foundation включила підготовку до постквантових ризиків до своєї дорожньої карти безпеки на 2026 рік. Дослідник Джастін Дрейк 24 січня оголосив про створення окремої Post-Quantum команди, назвавши це поворотним моментом у довгостроковій квантовій стратегії фонду.

Квантова загроза навіть спонукала деяких аналітиків припустити, що саме вона стала причиною нещодавнього падіння ціни Біткоїна — з понад $126 000 у жовтні до нинішніх приблизно $63 000.

У січні партнер Castle Island Ventures Нік Картер заявив, що «загадкове» відставання Біткоїна може пояснюватися побоюваннями щодо квантових ризиків, зазначивши, що ринки реагують, навіть якщо розробники — ні.

Цю позицію розкритикували. Аналітик Glassnode Джеймс Чек написав, що план дій на випадок розвитку квантових обчислень справді потрібен, однак ця загроза не є «основною причиною» зниження ціни.

Джерело: Cointelegraph.