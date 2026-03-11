Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону

Домінування Біткоїна (BTC) консолідується у вузькому діапазоні між 60% та 58,8% з 1 січня до 10 березня 2026 року, що ще більше відтерміновує початок альтсезону 2026

Втім на тижневому таймфреймі домінування BTC подає сигнали розвороту після пробою вниз із ведмежого патерну «вимпел». Про це повідомив відомий криптотрейдер TATrader_Allan.

Аналітик вважає, що на тижневому графіку домінування Біткоїна вже сформувало новий нижчий мінімум. Це може свідчити про нову хвилю капітуляції на ринку в найближчі тижні.

У такому разі ймовірність того, що альтсезон 2026 реалізується в найближчі місяці — подібно до криптовалютного літа 2021 року — суттєво зросла. Крім того, індекс Altcoin Season Index на момент написання піднявся до 37 зі 100 проти 22 зі 100 на початку лютого, за даними CoinMarketCap.

Наскільки масштабним може бути альтсезон 2026

З погляду технічного аналізу альтсезон 2026 може повторити динаміку 2021 року, вважає криптотрейдер Меттью Гайленд.

Він зазначив, що формування на місячному графіку так званого death cross для домінування Біткоїна може спровокувати нове значне падіння показника — нижче 40%.

Водночас завдяки інституційним інвестиціям та ширшому залученню роздрібних інвесторів альтсезон 2026 може навіть перевершити результати 2021 року та нагадувати масштабом бичачий ринок 2017 року.

Що може стати головним тригером альткоїн-раллі у 2026 році

Ключовим каталізатором нового бичачого ралі альткоїнів у 2026 році може стати ухвалення та введення в дію закону Clarity Act у США.

Раніше засновник Cardano Чарльз Хоскінсон заявляв, що затримка з ухваленням Clarity Act у 2025 році стала однією з причин того, що бичачий ринок не розвинувся повною мірою.

Оскільки президент США Дональд Трамп виступає за ухвалення законопроєкту про ринкову структуру цифрових активів до кінця цього року, нове ралі альткоїнів може розпочатися ще до завершення року.

