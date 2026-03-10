Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №14025, який передбачав запровадження оподаткування для цифрових платформ

Парламент відхилив законопроєкт, який у публічному просторі отримав неофіційну назву «податок на OLX». Про це у своїх соціальних мережах повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами іншого парламентаря, Ярослава Железняка, мова йде саме про законопроєкт №14025 щодо оподаткування цифрових платформ, який Верховна Рада не змогла підтримати під час голосування.

Він уточнив, що документ не набрав необхідної кількості голосів: «за» проголосували лише 168 народних депутатів.

Железняк також зазначив, що до другого читання уряд планував подати низку додаткових правок, пов’язаних з виконанням вимог МВФ. Серед можливих змін розглядалися скасування пільги на безмитні посилки вартістю до €150, запровадження ПДВ для ФОП, а також законодавче закріплення підвищеної ставки військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Цікаве по темі: Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

Водночас, за його словами, парламент не підтримав цю ініціативу.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк також прокоментувала результати голосування, зазначивши, що законопроєкт офіційно вважається відхиленим.

Вона нагадала, що документ підтримували представники бізнесу, а сам законопроєкт був частиною пакета міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби – це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона. Ви надсилаєте інформацію через сервіс, після чого вона автоматично потрапляє до податкової служби відповідного регіону. Отримані дані аналізують та можуть використати під час організації перевірки конкретного бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

Джерело: UNN.