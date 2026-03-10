close-btn
PaySpaceMagazine

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

10.03.2026 16:50
Ольга Деркач

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №14025, який передбачав запровадження оподаткування для цифрових платформ

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

Фото: chatgpt.com

Парламент відхилив законопроєкт, який у публічному просторі отримав неофіційну назву «податок на OLX». Про це у своїх соціальних мережах повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами іншого парламентаря, Ярослава Железняка, мова йде саме про законопроєкт №14025 щодо оподаткування цифрових платформ, який Верховна Рада не змогла підтримати під час голосування.

Він уточнив, що документ не набрав необхідної кількості голосів: «за» проголосували лише 168 народних депутатів.

Железняк також зазначив, що до другого читання уряд планував подати низку додаткових правок, пов’язаних з виконанням вимог МВФ. Серед можливих змін розглядалися скасування пільги на безмитні посилки вартістю до €150, запровадження ПДВ для ФОП, а також законодавче закріплення підвищеної ставки військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Цікаве по темі: Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

Водночас, за його словами, парламент не підтримав цю ініціативу.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк також прокоментувала результати голосування, зазначивши, що законопроєкт офіційно вважається відхиленим.

Вона нагадала, що документ підтримували представники бізнесу, а сам законопроєкт був частиною пакета міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби – це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона. Ви надсилаєте інформацію через сервіс, після чого вона автоматично потрапляє до податкової служби відповідного регіону. Отримані дані аналізують та можуть використати під час організації перевірки конкретного бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

Джерело: UNN.

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки грошей задекларували українці у березні 2026 09.03.2026

Скільки грошей задекларували українці у березні 2026
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026 06.03.2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026
Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову 04.03.2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову
Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС 02.03.2026

Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС
Скільки грошей сплатили українці до держбюджету в лютому 2026 01.03.2026

Скільки грошей сплатили українці до держбюджету в лютому 2026
У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот 25.02.2026

У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
Останні новини
Сьогодні  18:00

НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

 Сьогодні  17:10

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Сьогодні  16:50

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

 Сьогодні  15:40

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

 Сьогодні  13:20

Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

 Сьогодні  12:10

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

 Сьогодні  11:10

3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.