Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

10.03.2026 13:20
Ольга Деркач

Провідні мисливці за інопланетянами на Землі вважають, що позаземні цивілізації можуть існувати — просто їм складно достукатися до нас через космічні бурі

Фото: chatgpt.com

Це нагадує труднощі героя фільму «Інопланетянин» Стівена Спілберга 1982 року, який намагався «подзвонити додому». Нове дослідження Інституту SETI з Кремнієвої долини (Search for Extraterrestrial Intelligence — пошук позаземного розуму) показує: активність зір може ускладнювати виявлення радіосигналів із далеких куточків Всесвіту.

Організація, яку частково фінансує NASA, пояснює, що зоряна активність — зокрема сонячні бурі та турбулентність плазми біля зорі поруч із «планетою-передавачем» — може розширювати сигнали, які спочатку є дуже вузькими. Через це енергія сигналу розподіляється по ширшому діапазону частот, і знайти його традиційними методами вузькосмугового пошуку стає значно складніше.

«Якщо сигнал розширюється через вплив середовища навколо його власної зорі, він може опуститися нижче наших порогів виявлення, навіть якщо насправді існує. Це може пояснювати частину радіомовчання, яке ми спостерігаємо під час пошуку техносигнатур», — пояснив астроном SETI Вішал Гаджар.

Десятиліттями SETI та інші дослідники прослуховують космос у пошуках ознак нелюдського життя. Вони намагаються зафіксувати різкі піки частот — сигнали, які навряд чи можуть виникати внаслідок природних астрофізичних процесів.

Цікаве по темі: Учені представили проєкт станції, що доставить людей на далекі планети

Нове дослідження звертає увагу на «малопомітну проблему»: навіть якщо позаземний передавач створює ідеально вузький сигнал, він може перестати бути таким ще до того, як покине свою зоряну систему.

«Коливання густини плазми у зоряних вітрах, а також вибухові події, як-от корональні викиди маси, можуть спотворювати радіохвилі біля місця їх виникнення. Це фактично «розмазує» частоту сигналу та зменшує його пікову силу, на яку покладаються системи пошуку», — йдеться у заяві, що супроводжує дослідження.

Простіше кажучи, за малоймовірного сценарію інститут припускає: інопланетяни можуть існувати та навіть намагатися з нами зв’язатися. Але якщо це так, космічні бурі можуть спотворювати їхні повідомлення — і ми просто не здатні їх почути.

Команда SETI дійшла такого висновку, досліджуючи, як зоряна активність впливає на радіосигнали космічних апаратів у нашій Сонячній системі, а потім застосувала ці дані до умов біля далеких зір.

Результати означають: дослідникам доведеться переосмислити усталені підходи до пошуку позаземного життя — зокрема проводити спостереження на вищих частотах.

Джерело: The Guardian.

