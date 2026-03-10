close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

10.03.2026 12:10
Ольга Деркач

Мобільний застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+ отримав нову функцію — електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

Фото: play.google.com

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть планувати візит до центру через застосунок. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Сервіс дає змогу обрати зручну дату та час прийому безпосередньо у смартфоні. Користувачі можуть побачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису.

Крім того, через застосунок можна скасувати запис або залишити відгук. Система також надсилатиме push-сповіщення з нагадуваннями про запланований візит.

За задумом розробників, електронна черга має спростити процес відвідування ТЦК та СП і зменшити необхідність очікування у живих чергах.

Цікаве по темі: Міноборони оновило застосунок Резерв+

Водночас сервіс допоможе працівникам центрів краще організувати роботу. Усі записи формуються в єдиному списку, що дозволяє ефективніше планувати прийом громадян та робить обслуговування більш прозорим.

Запис через застосунок Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку Резерв+. Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Крім того, у мобільному застосунку Резерв+ після останнього оновлення з’явився новий статус — «потребує базової загальновійськової підготовки». Така позначка з’являється тоді, коли у військовому реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптостартап з українським корінням залучив $7,5 млн інвестицій

Nasdaq та Kraken запустять торгівлю токенізованими акціями

2 акції, які зростуть на фоні війни в Ірані

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату 07.03.2026

Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату
У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК 06.03.2026

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК
Евакуація дітей із прифронтових регіонів тепер примусова — Закон 02.03.2026

Евакуація дітей із прифронтових регіонів тепер примусова — Закон
Грошова підтримка родин захисників України зміниться — закон 26.02.2026

Грошова підтримка родин захисників України зміниться — закон
Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція 24.02.2026

Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція
Дія запускає нову функцію для українців за кордоном 23.02.2026

Дія запускає нову функцію для українців за кордоном
Вибір редакції
Всі
Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
Останні новини
Сьогодні  18:00

НБУ оштрафував пʼять фінкомпаній

 Сьогодні  17:10

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

 Сьогодні  16:50

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»

 Сьогодні  15:40

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

 Сьогодні  13:20

Космічні бурі можуть приховувати повідомлення від інопланетян — дослідження

 Сьогодні  12:10

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

 Сьогодні  11:10

3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.