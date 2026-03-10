У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція

Мобільний застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+ отримав нову функцію — електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть планувати візит до центру через застосунок. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Сервіс дає змогу обрати зручну дату та час прийому безпосередньо у смартфоні. Користувачі можуть побачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису.

Крім того, через застосунок можна скасувати запис або залишити відгук. Система також надсилатиме push-сповіщення з нагадуваннями про запланований візит.

За задумом розробників, електронна черга має спростити процес відвідування ТЦК та СП і зменшити необхідність очікування у живих чергах.

Водночас сервіс допоможе працівникам центрів краще організувати роботу. Усі записи формуються в єдиному списку, що дозволяє ефективніше планувати прийом громадян та робить обслуговування більш прозорим.

Запис через застосунок Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку Резерв+. Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Крім того, у мобільному застосунку Резерв+ після останнього оновлення з’явився новий статус — «потребує базової загальновійськової підготовки». Така позначка з’являється тоді, коли у військовому реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

