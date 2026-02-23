close-btn
Дія запускає нову функцію для українців за кордоном

23.02.2026 21:30
Микола Деркач

У Дії з’явилась нова категорія A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подавайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен Дія.Підпис або КЕП. Якщо ви вже подавали заяву про внутрішнє переміщення в категорії A1.1, це не заважає подати заяву і в категорії A1.2.

Як подати заяву:

  1. Авторизуйтесь на порталі Дія
  2. Оберіть категорію A1.2 «Вимушене переміщення за межі України»
  3. Заповніть інформацію про обставини виїзду
  4. Додайте підтвердження за наявності
  5. Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП

Читайте також: В Україні стартував пілот сервісу єЧек

Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе повніше зафіксувати вашу історію.

Подавайте заяву в Дії, кожен зафіксований факт — це доказ, який бачить світ.

Більше інформації про міжнародний Реєстр збитків та категорії заяв можна знайти на сайті Реєстру.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програми EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

Рубрики: Війна з РосієюДіяСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
