Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

16.02.2026 14:10
Ольга Деркач

3,7 тисячі компаній є резидентами Дія.City станом на початок лютого 2026 року за даними порталу Дія.City. Понад половина резидентів з переліку приєднались торік. А кількість співробітників у компаніях-резидентах Дія.City подвоїлась. 87% нових резидентів — молоді компанії, зареєстровані менш ніж за рік до вступу

Фото: city.diia.gov.ua

3 707 компаній-резидентів Дія.City нараховується станом на початок лютого. Минулий рік став проривним для правового простору: перелік резидентів виріс у 2 рази.

Портрет резидента за роки роботи Дія.City кардинально змінився. На старті у 2022 році більшість вступників були зрілими бізнесами — лише третина з них працювала менш як рік до моменту вступу. Натомість наразі 87% нових резидентів — це новостворені компанії.

Компанії-резиденти Дія.City активно розширюються та винаймають фахівців. Так, у два рази побільшало співробітників у компаніях, що доєднались до Дія.City у 2022 році. Загалом майже 80% резидентів збільшили свій штат за час роботи простору.

Інфографіка: Опендатабот

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

Варто зазначити, що компанії можуть вибувати із переліку.

Попри різноманіття напрямів, ядром Дія.City залишається ІТ. Так, 2 844 компанії працюють саме в цій сфері — це 77% усіх резидентів. Далі йдуть інформаційні послуги (6%) та виробництво іншого транспорту (6%). У 2023 році частка айті тимчасово скоротилась з 80% до 63%, водночас зросла присутність компаній із виробництва інших транспортних засобів — до 13%. Втім вже у 2025–2026 роках ІТ знову займає 80% серед нових учасників, натомість частка транспортної сфери зменшилась до 5%.

Інфографіка: Опендатабот

Понад половина резидентів зареєстровані у Києві: 2 012. Львівщина посідає 2 місце з 502 резидентами (14%), далі йдуть Дніпропетровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

Інфографіка: Опендатабот

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
