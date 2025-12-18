Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City

Один із найбільших виробників напівпровідників у Європі — німецька компанія Infineon Technologies — офіційно приєдналася до правового та податкового простору Дія.City

Резидентство глобального гравця з багаторічною історією та сильними позиціями на світовому ринку є черговим сигналом довіри до української цифрової екосистеми навіть в умовах повномасштабної війни, йдеться в пресрелізі Дія.City.

Глобальний лідер напівпровідникової індустрії

Infineon Technologies спеціалізується на розробці напівпровідникових рішень для систем живлення, автомобільної електроніки, безпечних підключених пристроїв і Інтернету речей. Продукти компанії використовуються в електромобілях, промисловій автоматизації, телекомунікаціях, «розумних» будинках та критично важливій інфраструктурі. Ключовий фокус Infineon — енергоефективність, безпека та надійність цифрових систем.

Станом на сьогодні в компанії працює понад 58 000 співробітників у різних країнах світу. Infineon посідає перше місце на глобальному ринку автомобільних напівпровідників і захищених інтегральних схем, що робить її одним із системоутворювальних гравців для сучасної електронної промисловості.

Присутність в Україні та R&D у Львові

Infineon вже представлена в Україні. Компанія має R&D-центр у Львові, який спеціалізується на розробці програмного забезпечення та інженерних рішень для глобальних продуктів групи. Українські інженери залучені до роботи над складними технологічними проєктами, які інтегруються у світові ланцюги створення доданої вартості.

Цікаве по темі: Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи

Після початку повномасштабного вторгнення рф Infineon публічно продемонструвала свою позицію: компанія повністю зупинила постачання продукції на російський ринок та ліквідувала юридичну особу в рф. Це рішення стало частиною ширшої політики відповідального бізнесу та дотримання міжнародних санкцій.

Що дає резидентство в Дія.City

Приєднання Infineon Technologies до Дія.City відкриває компанії доступ до спеціального правового режиму для ІТ та високотехнологічного бізнесу. Йдеться про конкурентні податкові умови, сучасні інструменти для структурування інвестицій, гнучкі моделі співпраці з фахівцями та посилений захист прав інтелектуальної власності.

Для України це не лише черговий міжнародний бренд у Дія.City, а й підтвердження того, що простір приваблює не лише класичні ІТ-компанії, а й глибокі технологічні корпорації з фокусом на апаратні та напівпровідникові рішення. Такі резиденти формують основу для розвитку складних R&D-напрямів і зміцнення позицій країни у глобальній цифровій економіці.

Резидентство дозволить Infineon активніше масштабувати свою діяльність в Україні, розвивати інженерні команди та робити довгостроковий внесок у формування високотехнологічного середовища.

