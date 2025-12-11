close-btn
Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію

11.12.2025 12:30
Ольга Деркач

В Україні запустять повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України

Фото: pexels.com

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та паперових документів — одразу на місці аварії у смартфоні.

Як працюватиме сервіс

Під час оформлення європротоколу Дія автоматично підтягуватиме всі потрібні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські посвідчення, техпаспорт авто та поліс страхування. Це мінімізує ризик помилок у документах, через які раніше страхові компанії могли відмовляти у виплатах.

Цікаве по темі: Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

Водієві потрібно буде лише додати кілька фото з місця події, перевірити та погодити інформацію з іншим учасником ДТП і підписати документ за допомогою Дія.Підпису.

Без черг у страховій та зайвого навантаження на поліцію

Після подання європротоколу статус розгляду можна буде відстежувати прямо в Дії — без візитів до страхової компанії та додаткових звернень. В уряді очікують, що новий сервіс зробить врегулювання наслідків ДТП значно швидшим і зменшить навантаження на поліцію, яка зможе зосередитися на складніших випадках.

Нагадаємо, що у Дії з’явилася нова функція. Відтепер Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше повідомлення про скасування надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер Дія запустила нову функцію — пуш сповіщення, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки. Ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Подати заяву можна з 1 грудня.

