У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

У застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Подати заяву можна з 1 грудня.

Хто може подати заяву

Послуга доступна ветеранам зі статусом ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території. Також потрібно відповідати іншим умовам, зокрема мати статус УБД або ОІВВ (як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення) й зареєстроване місце проживання на ТОТ.

Крім цього, заявник не має користуватися державним житлом, проживати та не мати житла на підконтрольній території (виняток — випадки непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій), а також не отримувати компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавати заяв на інші житлові програми.

Цікаве по темі: Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

Умови щодо відсутності житла та невикористання державної допомоги поширюються також на дружину або чоловіка й дітей.

Важливі деталі програми

Житловий ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.

Кошти перераховуватимуть у безготівковій формі — одразу продавцю або банку, що має забезпечити прозорість та цільове використання. Ваучери можна об’єднувати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.

Як оформити ваучер у Дії

Заява подається в застосунку Дія: Сервіси → Послуги для ВПО → Заява про житловий ваучер.

Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

Дія потрапила до Книги світових рекордів

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію