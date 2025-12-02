close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

02.12.2025 13:50
Ольга Деркач

У застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

Фото: freepik.com

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Подати заяву можна з 1 грудня.

Хто може подати заяву

Послуга доступна ветеранам зі статусом ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території. Також потрібно відповідати іншим умовам, зокрема мати статус УБД або ОІВВ (як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення) й зареєстроване місце проживання на ТОТ.

Крім цього, заявник не має користуватися державним житлом, проживати та не мати житла на підконтрольній території (виняток — випадки непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій), а також не отримувати компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавати заяв на інші житлові програми.

Цікаве по темі: Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

Умови щодо відсутності житла та невикористання державної допомоги поширюються також на дружину або чоловіка й дітей.

Важливі деталі програми

Житловий ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.

Кошти перераховуватимуть у безготівковій формі — одразу продавцю або банку, що має забезпечити прозорість та цільове використання. Ваучери можна об’єднувати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.

Як оформити ваучер у Дії

Заява подається в застосунку Дія: Сервіси Послуги для ВПО Заява про житловий ваучер.

Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

Дія потрапила до Книги світових рекордів

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Рубрики: Війна з РосієюГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян 28.11.2025

Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян
Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців 18.11.2025

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців
У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів 15.11.2025

У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів
Дія потрапила до Книги світових рекордів 12.11.2025

Дія потрапила до Книги світових рекордів
Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію 08.11.2025

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію
У застосунку Дія з’явилася нова послуга 07.11.2025

У застосунку Дія з’явилася нова послуга
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:20

Sony розробляє власний стейблкоїн

 Сьогодні  15:30

Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025

 Сьогодні  13:50

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

 Сьогодні  13:00

НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію

 Сьогодні  12:10

У СЕП запроваджується трекінг-сервіс платіжних операцій

 Сьогодні  11:10

XRP втратив понад $13 млрд капіталізації усього за добу

 Сьогодні  10:10

Національний банк випустив нову пам’ятну монету

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.