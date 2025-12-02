У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

У застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
Ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестиції в новобудову або оформлення іпотеки. Подати заяву можна з 1 грудня.
Хто може подати заяву
Послуга доступна ветеранам зі статусом ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованої території. Також потрібно відповідати іншим умовам, зокрема мати статус УБД або ОІВВ (як за АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення) й зареєстроване місце проживання на ТОТ.
Крім цього, заявник не має користуватися державним житлом, проживати та не мати житла на підконтрольній території (виняток — випадки непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій), а також не отримувати компенсацій у єВідновленні за знищене житло й не подавати заяв на інші житлові програми.
Цікаве по темі: Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян
Умови щодо відсутності житла та невикористання державної допомоги поширюються також на дружину або чоловіка й дітей.
Важливі деталі програми
Житловий ваучер не замінює компенсації за зруйноване житло. Подати заяву можна без наявності майна чи скасування права власності на ТОТ.
Кошти перераховуватимуть у безготівковій формі — одразу продавцю або банку, що має забезпечити прозорість та цільове використання. Ваучери можна об’єднувати, якщо в родині кілька ветеранів-ВПО.
Як оформити ваучер у Дії
Заява подається в застосунку Дія: Сервіси → Послуги для ВПО → Заява про житловий ваучер.
Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.
