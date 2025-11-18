Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

Дія.Бізнес презентував рамку цифрової зрілості МСБ — набір інструментів, який допоможе підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні рекомендації та знайти можливості для зростання

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це новий етап розвитку проєкту Дія.Бізнес — від консультацій і навчання до персоналізованої підтримки цифрової трансформації бізнесу. Мета — допомогти підприємцям ефективніше працювати, зменшити витрати часу та ресурсів і стати конкурентнішими на ринку.

«За 5 років Дія.Бізнес перетворився на повноцінну екосистему для розвитку МСБ. Ми допомагаємо підприємцям запускати та масштабувати бізнес, виходити на міжнародні ринки та навчатися. Портал уже налічує понад 15 млн користувачів, а центри Дія.Бізнес працюють у 15 містах України та за кордоном. Наш фокус зараз — цифрова зрілість бізнесу. Саме тому ми вже запустили окремий розділ Digital на порталі Дія.Бізнес, сьогодні презентували Білу книгу й Матрицю цифрової зрілості, а незабаром анонсуємо нових AI-асистентів на порталі», — Валерія Іонан, радниця Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Чому це важливо?

Цифрова зрілість — це не просто використання онлайн-сервісів. Це про те, як компанія керує процесами, використовує дані, взаємодіє з клієнтами та впроваджує інновації. Рамка допоможе бізнесу побачити, де він зараз, і зрозуміти, як перейти на наступний рівень.

Що входить до рамки цифрової зрілості

«Біла книга з цифрової зрілості» — аналітичний документ, що пояснює, як цифровізація змінює український бізнес, які є можливості, з якими бар’єрами бізнес може стикнутися і які міжнародні практики вже адаптовано в Україні.

Матриця цифрової зрілості — модель, що дає змогу визначити рівень розвитку компанії за ключовими напрямами: стратегія, процеси, клієнти, команда, аналітика даних, кібербезпека, інновації та інші.

Опитувальник «Компас цифрової зрілості» — онлайн-інструмент самооцінки. Після проходження тесту компанія отримає безоплатний звіт і персональну дорожню карту цифрового розвитку.

На основі знеособлених даних «Компасу цифрової зрілості» буде сформовано Індекс цифрових змін МСБ в Україні. Результати Індексу дадуть змогу державі, донорам і партнерам ефективніше підтримувати цифрову трансформацію бізнесу.

«Сьогодні цифрові інструменти вже стали звичними для мільйонів українців. І платформа Дія — найкращий приклад того, як технології можуть бути простими, зручними та зрозумілими. Наприклад, відкрити власний бізнес у Дії можна за лічені хвилини: 10 хвилин на заповнення заяви, а подати її — усього 2 секунди. Це найшвидша реєстрація ФОП у світі. Тому закликаю українських підприємців рухатися в напрямі цифровізації разом із державою. Тим паче, що вже у 2026 році будуть введені нові інструменти, які суттєво полегшать життя українському бізнесу», — Валерія Коваль, заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн-персоналізованих сервісів.

Рамка цифрової зрілості — це перший етап довгострокової програми розвитку цифрової спроможності бізнесу від Дія.Бізнес. Вона побудована за принципом «від вимірювання до впровадження»:

Бізнес проходить опитувальник «Компас цифрової зрілості». Отримує персональну дорожню карту. Знайомиться з можливостями маркетплейсу цифрових рішень. Може долучитися до навчальних програм і консультаційної підтримки.

Інструменти цифрової зрілості вже доступні підприємцям на порталі Дія.Бізнес за посиланням.

