close-btn
PaySpaceMagazine

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

18.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Дія.Бізнес презентував рамку цифрової зрілості МСБ — набір інструментів, який допоможе підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні рекомендації та знайти можливості для зростання

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це новий етап розвитку проєкту Дія.Бізнес — від консультацій і навчання до персоналізованої підтримки цифрової трансформації бізнесу. Мета — допомогти підприємцям ефективніше працювати, зменшити витрати часу та ресурсів і стати конкурентнішими на ринку.

«За 5 років Дія.Бізнес перетворився на повноцінну екосистему для розвитку МСБ. Ми допомагаємо підприємцям запускати та масштабувати бізнес, виходити на міжнародні ринки та навчатися. Портал уже налічує понад 15 млн користувачів, а центри Дія.Бізнес працюють у 15 містах України та за кордоном. Наш фокус зараз — цифрова зрілість бізнесу. Саме тому ми вже запустили окремий розділ Digital на порталі Дія.Бізнес, сьогодні презентували Білу книгу й Матрицю цифрової зрілості, а незабаром анонсуємо нових AI-асистентів на порталі», — Валерія Іонан, радниця Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Чому це важливо?

Цифрова зрілість — це не просто використання онлайн-сервісів. Це про те, як компанія керує процесами, використовує дані, взаємодіє з клієнтами та впроваджує інновації. Рамка допоможе бізнесу побачити, де він зараз, і зрозуміти, як перейти на наступний рівень.

Читайте також: Україна почала працювати з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ

Що входить до рамки цифрової зрілості

  • «Біла книга з цифрової зрілості» — аналітичний документ, що пояснює, як цифровізація змінює український бізнес, які є можливості, з якими бар’єрами бізнес може стикнутися і які міжнародні практики вже адаптовано в Україні.
  • Матриця цифрової зрілості — модель, що дає змогу визначити рівень розвитку компанії за ключовими напрямами: стратегія, процеси, клієнти, команда, аналітика даних, кібербезпека, інновації та інші.
  • Опитувальник «Компас цифрової зрілості» — онлайн-інструмент самооцінки. Після проходження тесту компанія отримає безоплатний звіт і персональну дорожню карту цифрового розвитку.

На основі знеособлених даних «Компасу цифрової зрілості» буде сформовано Індекс цифрових змін МСБ в Україні. Результати Індексу дадуть змогу державі, донорам і партнерам ефективніше підтримувати цифрову трансформацію бізнесу.

«Сьогодні цифрові інструменти вже стали звичними для мільйонів українців. І платформа Дія — найкращий приклад того, як технології можуть бути простими, зручними та зрозумілими. Наприклад, відкрити власний бізнес у Дії можна за лічені хвилини: 10 хвилин на заповнення заяви, а подати її — усього 2 секунди. Це найшвидша реєстрація ФОП у світі. Тому закликаю українських підприємців рухатися в напрямі цифровізації разом із державою. Тим паче, що вже у 2026 році будуть введені нові інструменти, які суттєво полегшать життя українському бізнесу», — Валерія Коваль, заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн-персоналізованих сервісів.

Рамка цифрової зрілості — це перший етап довгострокової програми розвитку цифрової спроможності бізнесу від Дія.Бізнес. Вона побудована за принципом «від вимірювання до впровадження»:

  1. Бізнес проходить опитувальник «Компас цифрової зрілості».
  2. Отримує персональну дорожню карту.
  3. Знайомиться з можливостями маркетплейсу цифрових рішень.
  4. Може долучитися до навчальних програм і консультаційної підтримки.

Інструменти цифрової зрілості вже доступні підприємцям на порталі Дія.Бізнес за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія потрапила до Книги світових рекордів

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів 15.11.2025

У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів
Дія потрапила до Книги світових рекордів 12.11.2025

Дія потрапила до Книги світових рекордів
Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію 08.11.2025

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію
У застосунку Дія з’явилася нова послуга 07.11.2025

У застосунку Дія з’явилася нова послуга
Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit 06.11.2025

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit
Скільки ФОПів відкрили українці через Дію 05.11.2025

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  19:10

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

 Сьогодні  18:20

У Мрії запустили новий розділ для дітей

 Сьогодні  17:10

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

 Сьогодні  16:00

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

 Сьогодні  14:50

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

 Сьогодні  13:40

Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

 Сьогодні  11:20

Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.