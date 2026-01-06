Скільки українці інвестували в ОВДП у 2025 — підсумки року

Інвестиції українців в ОВДП за 2025 рік зросли на 42,6%: підсумки року внутрішнього ринку державних облігацій

Як зазначається у звіті Міністерства фінансів України, з початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення ОВДП.

Одним із ключових підсумків 2025 року стало суттєве зростання участі громадян у фінансуванні державного бюджету. Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, тобто на 33,4 млрд грн, або на 42,6%. Відповідно, частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Бізнес у 2025 році також зберіг важливу роль інвесторів в ОВДП. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, або на 34,1 млрд гривень. Їхня частка в загальному портфелі також дещо збільшилася — з 9,6% до 10,8%.

Основними власниками ОВДП упродовж року залишалися комерційні банки, портфель яких становив 937,1 млрд грн (зростання на 51,4 млрд протягом року), а також Національний банк України з портфелем 664,5 млрд грн, який зменшився на понад 13 млрд гривень протягом року.

У 2025 році середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла з 15,98% у 2024 році до 16,24%. Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у євро, становила 3,22%, тоді як середньозважена дохідність доларових ОВДП знизилася з 4,64% до 4,17%.

Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу у 2025 році в усіх валютах становив 118%, а у гривневому сегменті — 131%.

Упродовж року також було проведено аукціони з обміну ОВДП (switch-аукціони) на суму 35 млрд грн, що дало змогу зменшити боргові навантаження з погашення внутрішнього державного боргу.

Серед валютних інструментів найбільшим попитом користувалися доларові ОВДП зі строком обігу близько 1,5 року та середньозваженою дохідністю 4,17% річних. Загалом за рік залучення через такі облігації становили 2,5 млрд доларів США.

Додатковими чинниками зростання зацікавленості населення щодо ОВДП залишалися відсутність оподаткування, 100% гарантія держави повернення коштів та спрощений доступ до інвестування.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні державні запозичення, становить близько 2 трлн гривень. У 2026 році Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд гривень.

Деталі щодо придбання військових облігацій — за посиланням. Кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Також можна придбати ОВДП через застосунок Дія, у банку або в ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн / 1 000 доларів США / 1 000 євро.

Щоб придбати військові облігації через застосунок Дія, необхідно у розділі «Послуги» обрати військові облігації, визначитися з типом облігацій за назвою українських міст або територій, обрати банк чи брокера, ввести контактні дані, обрати картку «єПідтримка» для отримання виплат, перевірити інформацію, надіслати запит обраному партнеру, підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах та оплатити облігації.

