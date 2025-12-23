Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

вклади у національній валюті – 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 грудня 2025 року структура розподілу вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

