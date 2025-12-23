close-btn
Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

23.12.2025 17:10
Микола Деркач

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).
Фото: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 грудня 2025 року структура розподілу вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Читайте також: Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Фото: fg.gov.ua

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

credit link image
