НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінустановам

Нацбанк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що установам відкликано ліцензії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «Фінансова Компанія «Аміда» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «Кліринг Фінанс» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Аміда» та ТОВ «Кліринг Фінанс» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 березня 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ оновить правила інкасації та перевезення валютних цінностей банків. Це зумовлено необхідністю врахування вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» та забезпечення відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу.

Також раніше ми писали, що Нацбанк України 9–10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків

«Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини», — йдеться в повідомленні Національного банку.

