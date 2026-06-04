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НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

04.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) оголосив про застосування заходів впливу у вигляді письмових застережень до двох небанківських фінансових компаній — ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» та ТОВ «Фінансова компанія «Іс-Фінанс». Підставою стали виявлені недоліки в діяльності та порушення вимог нормативно-правових актів регулятора.

НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

Фото: НБУ

Зокрема, ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» (ЄДРПОУ 43105522) отримало письмове застереження за порушення одразу двох нормативних документів: Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності (постанова № 199 від 29 грудня 2023 року), а також Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (постанова № 185 від 27 грудня 2024 року).

ТОВ «Фінансова компанія «Іс-Фінанс» (ЄДРПОУ 44044670) отримало аналогічний захід впливу за порушення Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (постанова № 199 від 29 грудня 2023 року).

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Обидві компанії зобов’язані усунути зазначені у застереженнях порушення та недоліки у визначені строки. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 червня 2026 року.

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про Національний банк України», адміністративні акти набирають чинності з дня їх доведення до відома установ — зокрема, з дня надсилання поштою або електронною поштою.

Письмове застереження є одним із базових заходів впливу, які НБУ застосовує в межах нагляду за небанківським фінансовим ринком. Воно не передбачає фінансових санкцій, однак зобов’язує компанію усунути порушення у встановлений строк. У разі невиконання вимог регулятор може вдатися до більш жорстких заходів — аж до відкликання ліцензії.

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Джерело: НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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