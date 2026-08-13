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Claude почав ставити невидимі мітки на тексти: кого це зачепить

13.08.2026 19:30
Микола Деркач

Anthropic запроваджує машинозчитувані мітки для контенту, створеного Claude. Вони непомітні для людини, але мають допомагати визначати, чи проходив текст або файл через AI. Найбільше нововведення зачепить тих, хто видає згенеровані роботи, звіти, код або навчальні завдання за повністю власні

Claude почав ставити невидимі мітки на тексти: кого це зачепить

Фото: chatgpt.com

Як працюють мітки Claude

За даними Anthropic, нові моделі Claude, випущені в ЄС з 2 серпня 2026 року, отримують маркування від моменту запуску. Воно діє глобально у Claude, Claude Code, Claude Cowork, API та через підтримувані хмарні платформи AWS, Google Cloud і Microsoft Foundry. Окремо компанія працює над підтримкою старіших моделей.

У текст Claude вбудовує невидимий водяний знак без зміни змісту чи читабельності. Він переноситься разом із текстом під час копіювання та вставлення і може зберігатися після частини редагувань. Для файлів SVG, PNG і JPG компанія використовує підписані метадані стандарту C2PA, які фіксують походження контенту та можуть показати, чи файл змінювали.

Навіщо це Anthropic

Причина — нові вимоги прозорості AI Act Євросоюзу, які діють з 2 серпня. Вони передбачають машинозчитуване маркування контенту, створеного або зміненого ШІ. Anthropic підписала відповідний Кодекс практики ЄС і вирішила застосовувати мітки не лише в Європі, а по всьому світу.

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TechCrunch пише, що частина користувачів уже обурилася: система може ускладнити приховане використання Claude студентами, працівниками, авторами та програмістами, які вставляють його відповіді у власні роботи без розкриття участі AI.

Втім, мітка не є доказом того, що весь матеріал написав Claude. Anthropic попереджає: вона може залишитися навіть після перевірки граматики, перекладу чи резюмування людського тексту. І навпаки, відсутність мітки не гарантує, що контент створила людина. Компанія ще готує інструменти, за допомогою яких користувачі та сторонні сервіси зможуть перевіряти такі позначки.

Редакція PSM звертає увагу, що зміна стосується й українських користувачів, оскільки маркування підтримуваних моделей працює глобально. Для роботодавців, медіа та навчальних закладів це може стати додатковим сигналом про використання ШІ, але не самостійним доказом плагіату або недоброчесності.

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Джерела: techcrunch.com; digital-strategy.ec.europa.eu; theverge.com.

Рубрики: СвітНовиниШтучний інтелект
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