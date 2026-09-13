OpenAI запустила ChatGPT для фінансового сектору

OpenAI представила ChatGPT for Financial Services — спеціалізовану версію чатбота для банків, інвестиційних компаній та інших учасників фінансового ринку. Новий сервіс має допомагати з дослідженнями, фінансовим аналізом, побудовою моделей і підготовкою матеріалів для клієнтів

Рішення створювали у співпраці з Morgan Stanley та Evercore. Воно поєднує найновішу модель OpenAI із вбудованими фінансовими даними від Daloopa, PitchBook, LSEG News і Crunchbase.

Компанія позиціонує новий продукт як робочий інструмент для аналітиків і банкірів, яким важливо не лише швидко отримувати відповіді, а й перевіряти джерела даних. Система підтримує детальні посилання, завдяки яким користувачі можуть відстежувати, звідки взялися конкретні цифри чи твердження, та перевіряти їх безпосередньо під час підготовки аналізу.

В OpenAI зазначають, що дані індексуються і зберігаються всередині її інфраструктури. Це має спростити доступ до інформації та зменшити залежність від зовнішніх конекторів, які можуть ускладнювати роботу з корпоративними джерелами.

ChatGPT for Financial Services працює на базі GPT-6 Astra. За словами OpenAI, модель демонструє високі результати у трьох напрямах, критично важливих для фінансової галузі: пошуку інформації, фінансовому аналізі та створенні готових матеріалів.

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Окрему увагу компанія приділила роботі з корпоративними документами. Адміністратори зможуть завантажувати у систему шаблони Excel, Word і PowerPoint, а також фірмові стилі та правила оформлення.

Завдяки цьому команди зможуть перетворювати результати аналізу на моделі оцінки компаній, аналітичні записки та презентації для клієнтів одразу у корпоративному форматі.

У Morgan Stanley наголосили, що головна цінність таких технологій полягає в тому, наскільки добре вони допомагають співробітникам у реальній роботі. Банк співпрацює з OpenAI над тим, щоб інтегрувати ШІ у дослідження компаній, підготовку аналітики та рекомендацій для клієнтів.

Раніше OpenAI вже запускала спеціалізовані рішення для інвестиційного банкінгу та роботи з публічними компаніями. Водночас її конкурент Anthropic також активно розширює присутність у фінансовому секторі, тому боротьба за корпоративних клієнтів на Волл-стріт поступово стає одним із ключових напрямів конкуренції між розробниками ШІ.

На думку редакції PSM, запуск окремої версії ChatGPT для фінансового сектору показує, що великі ШІ-компанії дедалі більше переходять від універсальних чатботів до спеціалізованих корпоративних продуктів. Для банків і інвестиційних компаній вирішальними стають вже не лише можливості самої моделі, а й точність даних, контроль джерел і здатність інтегрувати ШІ у звичні робочі процеси.

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Джерело: Finextra.