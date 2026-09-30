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OpenAI представила dots — ШІ-агентів, які можуть працювати цілодобово

30.09.2026 20:30
Микола Деркач

OpenAI представила dots — новий тип ШІ-агентів, які можуть самостійно працювати над завданнями користувача, зберігати контекст між різними сервісами та продовжувати роботу навіть тоді, коли людина не взаємодіє з ChatGPT напряму

OpenAI представила dots — ШІ-агентів, які можуть працювати цілодобово

Фото: chatgpt.com

Dots працюють на базі GPT-6 Astra та отримують власний хмарний комп’ютер і браузер. Їх можна підключати до понад 4 000 застосунків через екосистему плагінів, щоб агент міг працювати з потрібними сервісами та даними.

На відміну від звичайного чатбота, dot задуманий як постійний цифровий помічник. Йому можна доручити проєкт, а потім давати нові завдання без необхідності щоразу починати окрему розмову або контролювати кожен крок.

Наприклад, dot може стежити за відгуками користувачів про застосунок, знаходити повторювані проблеми, готувати виправлення та тестувати їх. Для маркетингової команди агент здатний відстежувати зміни продукту й оновлювати матеріали до запуску, а для дослідників — повторно аналізувати дані та коригувати графіки й пояснення після появи нових результатів.

OpenAI також наводить приклад роботи з контентом: dot може опрацювати розшифровку інтерв’ю, вибрати фрагменти для коротких відео, підготувати нотатки до випуску та чернетки дописів для соцмереж, а потім врахувати правки автора в інших матеріалах.

Взаємодіяти з dot можна через ChatGPT, текстові повідомлення, Slack і Teams. Агент зберігає контекст між цими каналами, тому завдання можна почати в ChatGPT, уточнити деталі в месенджері, а потім передати додаткову інформацію через Slack.

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Водночас користувач зберігає контроль над діями агента. Для кожного dot можна визначати доступ до застосунків, встановлювати правила, за якими він може діяти самостійно або має запитати підтвердження. Користувач також може переглядати роботу агента на його хмарному комп’ютері.

Окремий напрям — спеціалізовані dots для компаній. Такі агенти можуть отримувати власну цифрову ідентичність, корпоративні облікові дані та конкретні обов’язки. OpenAI вже тестувала їх у закупівлях, роботі з рахунками, маркетингових розсилках, підтримці клієнтів і комерційних договорах.

Доступ до dots поступово відкривають користувачам Pro, Business Premium та Enterprise на підтримуваних ринках. Перший dot входить до планів Pro і Business Premium без додаткової оплати, а для Enterprise функція запускається у форматі бета-тестування з контролем адміністратора.

Редакція PSM звертає увагу, що dots показують перехід від ШІ, який лише відповідає на запити, до систем, здатних тривалий час самостійно вести роботу від імені користувача. Водночас OpenAI попереджає, що такі агенти все ще можуть помилятися, тому дії із суттєвими наслідками варто перевіряти вручну.

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Джерело: OpenAI.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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