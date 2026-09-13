Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку

13.09.2026 13:00
Микола Деркач

Ралі на фондовому ринку, яке останні кілька років значною мірою підтримує ажіотаж навколо штучного інтелекту, може наближатися до завершальної стадії. Такого висновку дійшли аналітики Capital Economics

Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку

Фото: magnific.com/pikisuperstar

У компанії вважають, що акції, пов’язані з ШІ, ще мають потенціал для подальшого зростання у короткостроковій перспективі. Однак оцінки багатьох технологічних компаній уже виглядають надто високими, а сам ринок дедалі сильніше відривається від фундаментальних показників.

За базовим прогнозом Capital Economics, S&P 500 може завершити 2026 рік на рівні близько 8250 пунктів. Водночас уже до кінця 2027 року індекс, на думку аналітиків, може опуститися приблизно до 6500 пунктів.

У компанії пояснюють це тим, що від початку буму ШІ у 2023 році ринкові оцінки різко зросли. Зокрема, циклічно скоригований коефіцієнт ціна/прибуток CAPE піднявся більш ніж на 12 пунктів і перевищив 40.

Подібні значення востаннє фіксували перед крахом доткомів. За оцінкою Capital Economics, саме розширення ринкових мультиплікаторів забезпечило значну частину зростання S&P 500 за останні три роки.

Також читайте: Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому

Ще один ризик — надмірна концентрація ринку. Значна частина зростання американських акцій припадає на невелику групу технологічних і напівпровідникових компаній, які отримали найбільшу вигоду від буму ШІ.

Аналітики також сумніваються, що нинішні темпи зростання прибутків таких компаній зможуть зберігатися довго. На перегрів, за їхніми словами, вказують і великі капітальні витрати технологічного сектору, а також майже рекордне співвідношення вартості фондового ринку до чистої вартості нефінансових корпорацій.

У Capital Economics не очікують негайного обвалу. Проте слабші за прогноз доходи, скорочення витрат на ШІ або перегляд очікувань щодо майбутньої віддачі від цих інвестицій можуть швидко погіршити настрої інвесторів.

Раніше компанія вже попереджала: якщо S&P 500 наблизиться до 8000 пунктів до кінця 2026 року, ризик подальшого падіння щонайменше на 30% суттєво зросте.

При цьому навіть така корекція була б меншою, ніж після краху доткомів, коли ринок втратив майже половину своєї вартості.

На думку редакції PSM, головний ризик для ринку зараз полягає не стільки у самому ШІ-бумі, скільки у завищених очікуваннях. Якщо прибутки компаній не виправдають нинішніх оцінок, інвестори можуть дуже швидко перейти від ейфорії до фіксації прибутку, а висока концентрація в кількох техногігантах лише посилить можливу корекцію.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому 12.09.2026

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому
Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн 09.09.2026

Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн
У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика 09.09.2026

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика
Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці 09.09.2026

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці
Як відновитися після фінансових втрат: 5 кроків до стабільності 08.09.2026

Як відновитися після фінансових втрат: 5 кроків до стабільності
2 активи, на які варто звернути увагу перед засіданням ФРС 08.09.2026

2 активи, на які варто звернути увагу перед засіданням ФРС

Вибір редакції
Всі
Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

Останні новини
Сьогодні  13:00

Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку

 Сьогодні  11:30

Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

 Сьогодні  10:00

OpenAI запустила ChatGPT для фінансового сектору

 12.09.2026  13:00

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

 12.09.2026  10:00

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому

 11.09.2026  19:30

Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн

 11.09.2026  18:10

НБУ виключив колектора із реєстру

 Всі новини
banner
credit link image