Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку

Ралі на фондовому ринку, яке останні кілька років значною мірою підтримує ажіотаж навколо штучного інтелекту, може наближатися до завершальної стадії. Такого висновку дійшли аналітики Capital Economics

У компанії вважають, що акції, пов’язані з ШІ, ще мають потенціал для подальшого зростання у короткостроковій перспективі. Однак оцінки багатьох технологічних компаній уже виглядають надто високими, а сам ринок дедалі сильніше відривається від фундаментальних показників.

За базовим прогнозом Capital Economics, S&P 500 може завершити 2026 рік на рівні близько 8250 пунктів. Водночас уже до кінця 2027 року індекс, на думку аналітиків, може опуститися приблизно до 6500 пунктів.

У компанії пояснюють це тим, що від початку буму ШІ у 2023 році ринкові оцінки різко зросли. Зокрема, циклічно скоригований коефіцієнт ціна/прибуток CAPE піднявся більш ніж на 12 пунктів і перевищив 40.

Подібні значення востаннє фіксували перед крахом доткомів. За оцінкою Capital Economics, саме розширення ринкових мультиплікаторів забезпечило значну частину зростання S&P 500 за останні три роки.

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Ще один ризик — надмірна концентрація ринку. Значна частина зростання американських акцій припадає на невелику групу технологічних і напівпровідникових компаній, які отримали найбільшу вигоду від буму ШІ.

Аналітики також сумніваються, що нинішні темпи зростання прибутків таких компаній зможуть зберігатися довго. На перегрів, за їхніми словами, вказують і великі капітальні витрати технологічного сектору, а також майже рекордне співвідношення вартості фондового ринку до чистої вартості нефінансових корпорацій.

У Capital Economics не очікують негайного обвалу. Проте слабші за прогноз доходи, скорочення витрат на ШІ або перегляд очікувань щодо майбутньої віддачі від цих інвестицій можуть швидко погіршити настрої інвесторів.

Раніше компанія вже попереджала: якщо S&P 500 наблизиться до 8000 пунктів до кінця 2026 року, ризик подальшого падіння щонайменше на 30% суттєво зросте.

При цьому навіть така корекція була б меншою, ніж після краху доткомів, коли ринок втратив майже половину своєї вартості.

На думку редакції PSM, головний ризик для ринку зараз полягає не стільки у самому ШІ-бумі, скільки у завищених очікуваннях. Якщо прибутки компаній не виправдають нинішніх оцінок, інвестори можуть дуже швидко перейти від ейфорії до фіксації прибутку, а висока концентрація в кількох техногігантах лише посилить можливу корекцію.

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Джерело: Finbold.