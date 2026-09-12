Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому

Apple (NASDAQ: AAPL) представила iPhone Air та лінійку iPhone 17 під час вересневої презентації 2025 року. Запуск нових пристроїв став початком успішного продуктового циклу, який допоміг акціям компанії суттєво зрости протягом наступних 12 місяців

Від презентації 9 вересня 2025 року акції Apple подорожчали приблизно з $233 до $316, тобто майже на 35,6%.

Таким чином, $1000, інвестовані в AAPL у день презентації, сьогодні перетворилися б приблизно на $1356 без урахування дивідендів.

Успішний запуск нових iPhone

Зростання акцій збіглося з успішним виходом сімейства iPhone 17, до якого увійшли iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та ультратонкий iPhone Air. Високий попит на новинки підтримав темпи оновлення смартфонів серед користувачів і сприяв зростанню бізнесу Apple у 2026 фінансовому році.

Це відобразилося і у фінансових результатах компанії. За підсумками третього кварталу 2026 фінансового року Apple отримала рекордну для червневого кварталу виручку у розмірі $109,42 млрд, що на 16,4% більше, ніж роком раніше.

Виручка від продажів iPhone зросла на 21,7% — до $54,3 млрд, а Mac — на 28,7%, до $10,4 млрд. Підрозділ Services приніс рекордні для червневого кварталу $30,74 млрд.

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Чистий прибуток компанії збільшився на 27% — до $29,8 млрд, а розбавлений прибуток на акцію становив $2,02 проти очікуваних аналітиками $1,89.

Підтримати результати Apple допомогла й здатність компанії підвищувати ціни. Попри зростання вартості пам’яті та інших компонентів, виробник скоригував ціни на окремі продукти та прогнозує зростання виручки у вересневому кварталі на 9-11%. Валова маржа очікується на рівні 47-48%.

Водночас довгостроковими драйверами Apple залишаються власні процесори та сервісний бізнес. За останні 12 місяців напрям Services приніс компанії понад $120 млрд виручки та залишається одним із найбільш маржинальних сегментів.

Інвестори чекають на нові продукти Apple

Інтерес до акцій підтримують і очікування щодо наступного покоління пристроїв компанії. Серед найбільш очікуваних новинок — перший складаний iPhone та нові преміальні моделі смартфонів.

Увага ринку тепер зосереджена на вересневій презентації Apple 2026 року. Очікується, що компанія представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із процесором A20 Pro, а також довгоочікуваний складаний iPhone.

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Також очікується оновлення Apple Watch Series 12 та Ultra 4. Водночас презентацію стандартної лінійки iPhone 18, за наявною інформацією, можуть перенести на весну 2027 року в межах стратегії Apple зі зміщення акценту на дорожчі та більш маржинальні пристрої.

Для українських інвесторів, які мають доступ до американського фондового ринку, динаміка AAPL є ще одним прикладом того, як великі продуктові презентації можуть впливати на ринкову оцінку технологічних компаній. Водночас результат інвестиції в гривневому еквіваленті додатково залежатиме від зміни курсу долара.

Редакція PSM звертає увагу, що минуле зростання вартості акцій не гарантує аналогічної дохідності в майбутньому. На котирування Apple впливають не лише продажі нових iPhone, а й фінансові результати компанії, ситуація на глобальному ринку технологій, вартість комплектуючих, конкуренція та очікування інвесторів щодо майбутніх продуктів.

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За матеріалами finbold.com; finance.yahoo.com.