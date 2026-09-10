Apple представила перший складаний iPhone Duo та оновила ключові гаджети

Apple провела осінню презентацію Surprise and Shine, на якій показала одразу кілька нових пристроїв. Головною прем’єрою став перший складаний смартфон компанії — iPhone Duo. Разом із ним Apple представила лінійку iPhone 18 Pro, нові Apple Watch, AirPods 5 та оновлений застосунок Health

iPhone Duo отримав 7,6-дюймовий внутрішній Retina-дисплей і зовнішній екран діагоналлю 5,4 дюйма. Камеру на внутрішньому дисплеї розмістили під екраном, щоб не порушувати цілісність зображення.

Смартфон оснащений двома 48-мегапіксельними камерами, а зовнішній екран можна використовувати як видошукач під час селфі на основну камеру. Шарнір пристрою виготовлений з алюмінію Grade 5 і складається більш ніж зі 100 окремих компонентів.

Apple заявляє до 31 години відтворення відео на внутрішньому екрані та до 44 годин — на зовнішньому. Вартість iPhone Duo стартує від $1 999 за версію з 256 ГБ пам’яті. Передзамовлення відкриються 16 жовтня, а продажі — 23 жовтня.

Компанія також показала iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Дизайн смартфонів майже не змінився, натомість Apple суттєво оновила камери. Нові моделі отримали 48-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою та розширені ручні налаштування для фото й відео.

Камера підтримує запис 4K-відео у Dolby Vision HDR, а кінематографічні ефекти можна додавати вже після зйомки. Ціна iPhone 18 Pro починається від $1 199, а Pro Max — від $1 299.

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Apple Watch Series 12 та Ultra 4 отримали нові функції на базі штучного інтелекту. Зокрема, Sound Recognition може розпізнавати сирени, сигналізацію, дверний дзвінок або плач дитини та попереджати про них користувача.

Ще одна функція — Live Rewind — дозволяє переглянути у текстовому форматі останні 15 секунд розмови. Siri Recap своєю чергою може нагадати основні моменти зустрічі чи іншої бесіди.

Оновили й AirPods. У п’ятому поколінні Apple покращила якість звуку та активне шумозаглушення, яке, за даними компанії, стало на 50% ефективнішим. Навушники коштуватимуть від $129.

Крім того, Apple переробила застосунок Health. Він використовуватиме Apple Intelligence для аналізу показників здоров’я та отримає нові метрики, серед яких Readiness і Health Age.

На думку редакції PSM, головний сигнал цієї презентації — Apple дедалі активніше поєднує нові форм-фактори з функціями штучного інтелекту. iPhone Duo відкриває для компанії нову категорію пристроїв, тоді як оновлення Apple Watch, AirPods і Health показують, що ШІ поступово стає частиною всієї екосистеми Apple, а не окремою функцією кількох гаджетів.

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Джерело: TechCrunch.