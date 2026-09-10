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Apple представила новинки

10.09.2026 11:20
Микола Деркач

Apple провела осінню презентацію Surprise and Shine, на якій показала одразу кілька нових пристроїв. Головною прем’єрою став перший складаний смартфон компанії — iPhone Duo. Разом із ним Apple представила лінійку iPhone 18 Pro, нові Apple Watch, AirPods 5 та оновлений застосунок Health

Apple представила перший складаний iPhone Duo та оновила ключові гаджети

Фото: freepik.com

iPhone Duo отримав 7,6-дюймовий внутрішній Retina-дисплей і зовнішній екран діагоналлю 5,4 дюйма. Камеру на внутрішньому дисплеї розмістили під екраном, щоб не порушувати цілісність зображення.

Смартфон оснащений двома 48-мегапіксельними камерами, а зовнішній екран можна використовувати як видошукач під час селфі на основну камеру. Шарнір пристрою виготовлений з алюмінію Grade 5 і складається більш ніж зі 100 окремих компонентів.

Apple заявляє до 31 години відтворення відео на внутрішньому екрані та до 44 годин — на зовнішньому. Вартість iPhone Duo стартує від $1 999 за версію з 256 ГБ пам’яті. Передзамовлення відкриються 16 жовтня, а продажі — 23 жовтня.

Компанія також показала iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Дизайн смартфонів майже не змінився, натомість Apple суттєво оновила камери. Нові моделі отримали 48-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою та розширені ручні налаштування для фото й відео.

Камера підтримує запис 4K-відео у Dolby Vision HDR, а кінематографічні ефекти можна додавати вже після зйомки. Ціна iPhone 18 Pro починається від $1 199, а Pro Max — від $1 299.

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Apple Watch Series 12 та Ultra 4 отримали нові функції на базі штучного інтелекту. Зокрема, Sound Recognition може розпізнавати сирени, сигналізацію, дверний дзвінок або плач дитини та попереджати про них користувача.

Ще одна функція — Live Rewind — дозволяє переглянути у текстовому форматі останні 15 секунд розмови. Siri Recap своєю чергою може нагадати основні моменти зустрічі чи іншої бесіди.

Оновили й AirPods. У п’ятому поколінні Apple покращила якість звуку та активне шумозаглушення, яке, за даними компанії, стало на 50% ефективнішим. Навушники коштуватимуть від $129.

Крім того, Apple переробила застосунок Health. Він використовуватиме Apple Intelligence для аналізу показників здоров’я та отримає нові метрики, серед яких Readiness і Health Age.

На думку редакції PSM, головний сигнал цієї презентації — Apple дедалі активніше поєднує нові форм-фактори з функціями штучного інтелекту. iPhone Duo відкриває для компанії нову категорію пристроїв, тоді як оновлення Apple Watch, AirPods і Health показують, що ШІ поступово стає частиною всієї екосистеми Apple, а не окремою функцією кількох гаджетів.

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Джерело: TechCrunch.

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
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