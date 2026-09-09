Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ

Загроза квантових комп’ютерів для Біткоїна поступово переходить із суто теоретичної площини до конкретних інженерних розрахунків. Американська компанія IonQ представила детальний сценарій, який показує, які ресурси знадобляться квантовій машині для злому криптографічного алгоритму secp256k1, що використовується в мережі Біткоїн

За розрахунками дослідників, відмовостійкий квантовий комп’ютер із 19 397 фізичними кубітами зможе виконати таку атаку приблизно за 25,7 дня.

Йдеться не про фактичний злам мережі. IonQ не запускала атаку на Біткоїн за допомогою реального квантового комп’ютера. Натомість компанія створила повністю скомпільований план — фактично детальну інструкцію для майбутньої машини, яка описує всі необхідні квантові операції та ресурси.

Зокрема, для атаки знадобляться 1 457 логічних кубітів і близько 39 млн вентилів Тоффолі — операцій, які використовуються під час складних квантових обчислень.

Вразливість сучасної криптографії перед квантовими машинами відома давно. Ще алгоритм Шора показав, що достатньо потужний квантовий комп’ютер теоретично здатний розв’язувати математичні задачі, які лежать в основі криптографії з відкритим ключем.

Проте знати, що атаку можна здійснити математично, і побудувати машину, здатну виконати її на практиці, — різні речі. Реальна система повинна враховувати помилки кубітів, роботу компілятора, архітектуру обладнання та мільйони послідовних операцій.

Саме цей розрив між теорією та практикою спробували скоротити в IonQ. Дослідники змоделювали повний процес атаки на основі архітектури Walking Cat, яка поєднує технологію пасткових іонів із квантовим виправленням помилок.

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У компанії наголошують, що попередні оцінки квантових атак часто не враховували частину операцій, які на практиці можуть забирати значну частину часу. Нова модель, за словами IonQ, охоплює весь процес виконання алгоритму та дає змогу оцінити не лише тривалість атаки, а й імовірність її успішного завершення.

Особливу увагу привертає кількість необхідних фізичних кубітів — менше 20 000. Це вже можна зіставити з планами самої IonQ щодо розвитку своїх квантових систем.

Компанія очікує створити відмовостійкий квантовий комп’ютер приблизно на 10 000 фізичних кубітів у 2027 році. Подальше масштабування апаратної частини та вдосконалення технологій заплановані на наступні роки.

Це не означає, що у 2027 чи 2028 році хтось автоматично зможе зламати Біткоїн. Однак дослідження показує, що необхідний для такої атаки масштаб обладнання вже можна описати конкретними цифрами, а не лише абстрактними прогнозами.

Для IonQ робота із secp256k1 стала також способом перевірити власну квантову архітектуру на складному практичному завданні: компанія поєднала відомий квантовий алгоритм, реальний криптографічний стандарт і параметри майбутнього обладнання в єдину модель.

На думку редакції PSM, головне в цьому дослідженні не прогноз про «злам Біткоїна за 26 днів», а те, що квантову загрозу вже можна оцінювати через конкретні характеристики майбутніх комп’ютерів. До практичної атаки ще далеко, однак для криптоіндустрії це додатковий сигнал, що питання переходу на стійкі до квантових обчислень методи захисту з часом ставатиме дедалі актуальнішим.

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Джерело: noworries!