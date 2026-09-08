Гантер Байден запускає власний мемкоїн LAPTOP: що відомо про проєкт

Гантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, готується вийти на крипторинок із власним мемкоїном. Токен під назвою LAPTOP планують запустити 9 вересня у мережі Base, а його концепція напряму пов’язана зі скандально відомою історією ноутбука Байдена

Про підготовку проєкту спочатку повідомив The Wall Street Journal, а згодом сам Байден підтвердив запуск у X. Він опублікував відео з фрагментами телевізійних сюжетів про свій ноутбук та вказав дату 9 вересня.

Загальна пропозиція LAPTOP становитиме 1 млрд токенів. Засновникам проєкту, серед яких і Байден, передбачено 30% емісії. Ці активи спочатку будуть заблоковані, щоб команда не могла одразу вивести їх на ринок.

Ще 20% токенів мають роздати через два аірдропи. Серед потенційних отримувачів — власники гаманців, які зазнали збитків на мемкоїні TRUMP президента США Дональда Трампа, а також підписники Substack Гантера Байдена.

Частину емісії проєкт пов’язав із прогнозами щодо майбутніх політичних, економічних та інших подій. Залежно від результату відповідні токени можуть спалювати або передавати на благодійність. Решту пропозиції передбачено для ліквідності, благодійних цілей та роботи самого проєкту.

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Назва LAPTOP відсилає до історії, яка стала одним із найбільш обговорюваних сюжетів напередодні президентських виборів у США 2020 року. Тоді у медіа з’явилися матеріали з даними, які, як стверджувалося, походили з ноутбука Байдена, залишеного у ремонтній майстерні в Делавері.

Походження та цілісність усього оприлюдненого масиву тривалий час були предметом суперечок. Пізніше експерти змогли підтвердити справжність частини електронних листів, а у 2024 році сам ноутбук використовували як доказ під час федерального судового процесу проти Байдена у справі про придбання зброї.

Ще до запуску LAPTOP проєкт зіткнувся з критикою. Засновник Base Джессі Поллак заявив, що команда токена зверталася до розробників мережі, однак ті відмовилися брати участь у створенні та просуванні мемкоїна. Він наголосив, що Base є відкритою мережею, тому розгорнути в ній власний токен може будь-хто.

На тлі негативної реакції криптобіржа Kraken також видалила публікацію, пов’язану з просуванням LAPTOP. Водночас про відмову від потенційного лістингу токена біржа не оголошувала.

На думку редакції PSM, запуск LAPTOP продовжує тренд на монетизацію політичної впізнаваності через мемкоїни, однак одночасно показує ризики такого формату. Гучне ім’я може забезпечити токену увагу на старті, але його подальша вартість залежатиме насамперед від спекулятивного попиту, що робить подібні активи особливо волатильними.

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Джерело: Incrypted.