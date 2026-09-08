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Коли Біткоїн досягне $106 000 — прогноз аналітика

08.09.2026 11:00
Микола Деркач

Біткоїн може піднятися до $106 000 до кінця серпня 2027 року, якщо підтвердить прорив одного з ключових технічних рівнів. Такий сценарій озвучив аналітик TradingView TradingShot, який звернув увагу на довгострокову фігуру «чашка з ручкою» на тижневому графіку BTC

Коли Біткоїн досягне $106 000 — прогноз аналітика

Фото: pixabay.com

На момент проведення аналізу Біткоїн торгувався поблизу $79 500. У разі реалізації прогнозу потенціал зростання до $106 000 становитиме близько 33%.

За оцінкою TradingShot, основна частина патерну почала формуватися ще після піку ринку у листопаді 2021 року та мінімуму ведмежого циклу наприкінці 2022-го. Після цього на графіку поступово сформувалася так звана «ручка», завершення якої може стати сигналом до нового етапу зростання.

Ключовим рівнем аналітик називає 50-тижневу ковзну середню — 1W MA50.

Біткоїн уже піднімався вище цього рівня, однак дві останні тижневі свічки не змогли закритися над ним. Це означає, що повноцінного підтвердження прориву поки немає, а короткостроковий тиск на ціну зберігається.

За словами TradingShot, саме впевнене тижневе закриття вище 1W MA50 може підтвердити завершення фігури та дати ринку сигнал про початок нового бичачого циклу.

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До цього моменту аналітик не виключає ще однієї корекції. У такому сценарії Біткоїн може знижуватися до жовтня та повторно протестувати підтримку поблизу 200-тижневої ковзної середньої.

Водночас інший відомий криптоаналітик Міхаель ван де Поппе не очікує глибокого падіння найближчим часом. На його думку, зниження нижче $74 000 швидше може стати можливістю для купівлі, ніж сигналом про початок нового затяжного ведмежого тренду.

Ще одним важливим рівнем він назвав $82 850. Якщо Біткоїн зможе подолати цю зону опору, це посилить аргументи на користь продовження зростання.

Таким чином, зараз Біткоїн залишається у фазі консолідації між ключовими технічними рівнями. Подальший рух залежатиме від того, чи зможе ціна закріпитися вище середньострокового опору.

На думку редакції PSM, прогноз у $106 000 варто розглядати не як фіксовану ціль, а як один із можливих сценаріїв. Для його реалізації Біткоїну спочатку потрібно підтвердити прорив ключових рівнів, тоді як невдала спроба може відкласти нову хвилю зростання та призвести до ще однієї корекції.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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