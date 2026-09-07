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Біткоїн тримається біля $80 000 попри сильний тиск

07.09.2026 11:20
Микола Деркач

Біткоїн продовжує утримуватися поблизу $80 000, хоча ринкові умови зараз важко назвати сприятливими для криптовалют. На ціну одночасно тиснуть геополітична напруженість, жорсткіша позиція Федеральної резервної системи США та сильні дані з американського ринку праці

Біткоїн тримається біля $80 000 попри сильний тиск

Фото: unsplash.com

На початку тижня Біткоїн піднімався до $82 400, однак не зміг закріпитися вище. Водночас криптовалюта не перейшла до різкого падіння і залишається поблизу важливого рівня $80 000.

Одним із головних ризиків для ринку стало нове загострення між США та Іраном. На тлі взаємних атак знову посилилися побоювання щодо постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку. Через це нафта Brent наблизилася до $100 за барель.

Зростання цін на нафту може посилити інфляційний тиск у США, а це ускладнює ситуацію для ФРС. Минулого тижня голова регулятора Кевін Ворш дав зрозуміти, що інфляція залишається занадто високою і центробанку, ймовірно, ще доведеться діяти жорстко.

Додатковим сигналом стали дані з ринку праці. У серпні економіка США створила 162 тис. нових робочих місць при прогнозі лише 56 тис. Безробіття залишилося на рівні 4,1%.

Після цього ймовірність підвищення ставки у вересні в певний момент сягнула 65%. Дохідність дворічних державних облігацій США піднялася до максимуму із січня 2025 року, долар зміцнився, а фондовий ринок опинився під тиском.

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Біткоїн на цьому тлі спочатку подешевшав приблизно на $3 000, однак швидко відновився. Ба більше, за останній місяць його вартість зросла приблизно на 25%.

Однією з причин такої стійкості можуть бути активні надходження коштів у спотові Біткоїн-ETF. Лише за один день інвестори спрямували в такі фонди понад $730 млн — це найбільший добовий приплив із січня.

Водночас найближчі дні можуть стати для Біткоїна визначальними. 11 вересня у США оприлюднять нові дані щодо інфляції, а 16 вересня завершиться засідання ФРС.

Якщо інфляція перевищить прогнози, а регулятор підвищить ставку або збереже жорстку риторику, тиск на крипторинок може помітно посилитися.

На думку редакції PSM, стійкість Біткоїна поблизу $80 000 на тлі сильного долара, високих ставок і геополітичної напруженості свідчить про значний попит з боку інвесторів. Водночас найближчі рішення ФРС та нові дані щодо інфляції залишаються ключовими ризиками для подальшої динаміки ціни.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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