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Криптотрейдер перетворив $1 491 на $1,2 млн за сім годин

06.09.2026 10:00
Микола Деркач

Криптотрейдер Рохун Вора зміг менш ніж за один день перетворити вкладення у $1 491 на позицію вартістю близько $1,2 млн. Причиною став вибуховий ріст мемкоїна A Meme Coin, або AMC

Криптотрейдер перетворив $1 491 на $1,2 млн за сім годин

Фото: chatgpt.com

За даними Lookonchain, 4 вересня близько 05:00 Вора придбав 11 млн AMC. На момент покупки капіталізація токена становила лише близько $135 тис.

Уже приблизно через сім годин ситуація змінилася кардинально. На тлі різкого припливу спекулятивного попиту ціна AMC злетіла, а капіталізація проєкту піднялася приблизно до $109,9 млн.

У результаті пакет токенів Вори, куплений менш ніж за $1,5 тис., на піку оцінювався приблизно у $1,2 млн. Це відповідало зростанню початкової інвестиції більш ніж на 81 000%.

Втім, йдеться не про вже зафіксований прибуток. Позиція залишалася відкритою, тому її вартість напряму залежала від ціни AMC на ринку.

І це стало помітно майже одразу.

Після стрімкого зростання токен почав коригуватися. На момент публікації вартість пакета Вори скоротилася приблизно до $980,5 тис. Попри це, навіть після падіння позиція залишалася у сотні разів дорожчою за початкове вкладення.

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Головним каталізатором ажіотажу стала публічна суперечка навколо токенізації акцій AMC Entertainment.

Генеральний директор компанії Адам Арон різко розкритикував практику токенізації акцій AMC та заявив, що компанія не має стосунку до таких продуктів. На тлі цього конфлікту однойменний мемкоїн привернув значно більше уваги трейдерів.

Ринкова активність навколо AMC швидко зросла. На момент публікації обсяг торгів токеном становив близько $154,5 млн, а заблокована ліквідність — приблизно $10,3 млн.

Водночас токен уже встиг пройти через різку корекцію після історичного максимуму. Його капіталізація піднімалася вище $180 млн, але згодом помітно знизилася.

На думку редакції PSM, ця історія добре показує, наскільки швидко мемкоїни можуть створювати мільйонні паперові прибутки — і так само швидко їх скорочувати. У таких угодах важливе не лише те, за якою ціною токен купили, а й чи є достатньо ліквідності, щоб реально вийти з великої позиції. Тому перетворення $1 491 на $1,2 млн у цьому випадку варто сприймати як ринкову оцінку, а не гарантований фінансовий результат.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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