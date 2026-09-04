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Можливе нове падіння Біткоїна — Fidelity

04.09.2026 18:20
Микола Деркач

Біткоїн знову піднявся вище $80 000 після зростання на 4,3% за день. Сильний серпневий ривок помітно змінив настрій на крипторинку, однак у Fidelity вважають, що говорити про завершення ведмежого циклу поки зарано

Можливе нове падіння Біткоїна — Fidelity

Фото: magnific.com/pvproductions

За підсумками серпня Біткоїн показав найкращий місячний результат з листопада 2024 року. Це посилило очікування, що ринок уже міг сформувати дно.

Втім, Fidelity звертає увагу на історичний чотирирічний цикл Біткоїна. Попереднє велике дно припало на листопад 2022 року, тому за старою моделлю новий мінімум теоретично може сформуватися приблизно у листопаді 2026-го.

У компанії наголошують, що цей цикл не є гарантованим сценарієм. Не виключено, що дно вже було сформоване у липні, але ризик нового зниження все ще залишається.

Один із ключових сигналів, за яким стежить Fidelity, — волатильність. Історично ведмежі ринки Біткоїна нерідко завершувалися періодом відносного затишшя, після якого коливання різко зростали разом із ціною.

Саме така картина частково спостерігалася цього літа. З червня до середини серпня волатильність залишалася низькою, а наприкінці місяця ринок різко ожив.

Протягом третього тижня серпня Біткоїн подорожчав більш ніж на 25%, Ethereum — приблизно на 34%, а Solana — на 28%.

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У Fidelity вважають, що така динаміка відповідає одному з можливих сценаріїв формування ринкового дна, але сама по собі його ще не підтверджує.

Ще один позитивний сигнал — слабка реакція ринку на негативні новини. Події, які зазвичай могли б посилити падіння, цього разу не спричинили нового сильного розпродажу. Це може свідчити про те, що продавці поступово втрачають контроль.

Паралельно продовжує зростати реальне використання криптоінфраструктури. За даними Bitwise, обсяг транзакцій зі стейблкоїнами вже перевищував показник Visa у 2,3 раза, а сегмент токенізованих реальних активів у 2026 році зростав рекордними темпами.

Fidelity також називає важливими майбутні зміни у регулюванні США, монетарній політиці та подальше зростання інституційного попиту.

На думку редакції PSM, нинішнє повернення Біткоїна вище $80 000 виглядає сильним сигналом, але головна інтрига полягає в тому, чи зможе ринок утримати цей імпульс. Якщо зростання супроводжуватиметься стабільним попитом, підвищеною волатильністю та новими позитивними каталізаторами, аргументів на користь завершення ведмежого циклу стане більше. Поки що це радше переконлива спроба розвороту, ніж остаточне підтвердження нового бичачого ринку.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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