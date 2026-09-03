Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік

Крипторинок переживає справжній бум нових токенів. За останній рік кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, зросла більш ніж у 2,5 раза і на початку вересня перевищила 59 млн

Ще 4 вересня 2025 року платформа налічувала близько 23,45 млн криптовалют. Станом на 2 вересня 2026 року їх було вже 59,08 млн. Таким чином, за рік показник збільшився на 151,94%.

Особливо швидко нові токени почали з’являтися навесні. Приблизно у березні їхня кількість підскочила з 39 млн до понад 46 млн, у червні досягла 52,8 млн, а на початку вересня встановила новий максимум.

Запуск власної криптовалюти останніми роками став значно простішим. Цьому сприяють дешеві блокчейн-мережі, автоматизовані сервіси та платформи, де створити токен можна практично без навичок програмування. Одними з головних майданчиків для таких запусків стали Solana, Base та BNB Chain.

Додатковим двигуном зростання став бум мемкоїнів. Простота їх створення призвела до появи мільйонів спекулятивних активів, багато з яких запускаються буквально за кілька хвилин.

Втім, рекордна кількість нових криптовалют не означає, що вони надовго залишаються на ринку.

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За дослідженням CoinGecko, 53,2% із майже 20,2 млн токенів, створених із середини 2021-го до кінця 2025 року, вже перестали активно торгуватися. Лише протягом 2025 року таких активів було близько 11,6 млн.

Ще жорсткіша статистика спостерігається на Pump.fun. Приблизно 68–69% токенів на платформі востаннє торгуються вже в день запуску, близько 80% втрачають торгову активність протягом двох днів. Через 90 днів активними залишаються лише близько 4,55%.

При цьому десятки мільйонів нових монет майже не змінили розподіл грошей на крипторинку. Основна капіталізація все ще зосереджена навколо невеликої кількості найбільших активів. Частка Біткоїна протягом значної частини 2026 року трималася поблизу 60%, а помітну частину ринку також займає Ethereum, великі стейблкоїни та кілька інших криптовалют із високою капіталізацією.

На думку редакції PSM, цифра у 59 млн криптовалют добре показує, наскільки низьким став поріг входу для створення власного токена. Але ще показовішою є статистика їхнього виживання: більшість нових монет не здатні втримати інтерес навіть протягом кількох днів. Тому кількість криптовалют дедалі менше говорить про реальний масштаб ринку — набагато важливішими залишаються ліквідність, попит і здатність проєкту існувати після першої хвилі ажіотажу.

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Джерело: Finbold.