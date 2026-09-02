Біткоїн уперше завершив серпень у плюсі під час ведмежого ринку

Біткоїн завершив серпень 2026 року зростанням майже на 25%, показавши результат, якого раніше не було у схожих фазах попередніх ринкових циклів

За даними CoinGlass, за місяць Біткоїн додав 24,95% і завершив серпень поблизу $78 600. На початку місяця криптовалюта торгувалася трохи вище $60 000, а в процесі зростання ненадовго піднімалася вище $81 000.

На незвичну динаміку звернув увагу криптоаналітик Ash Crypto. Він порівняв серпневі результати Біткоїна після великих циклічних максимумів і зазначив, що раніше цей місяць у таких фазах незмінно завершувався падінням.

Так, у серпні 2014 року після піку попереднього циклу Біткоїн втратив близько 18%. У серпні 2018-го падіння становило приблизно 9%, а у 2022 році — близько 14%.

У 2026 році ситуація виявилася протилежною. Серпень став не лише першим прибутковим у подібній постпіковій фазі, а й найкращим для Біткоїна з 2017 року. Тоді криптовалюта за місяць зросла більш ніж на 65%.

Цьогорічний результат також перервав серію з чотирьох поспіль збиткових серпнів. Особливо слабкими були 2022 та 2023 роки, коли Біткоїн втрачав двозначні відсотки.

Втім, сильний серпень сам по собі ще не означає початку нового бичачого ринку. Останній історичний максимум Біткоїна був встановлений у жовтні 2025 року на рівні понад $126 000. Навіть після серпневого відновлення ціна залишається більш ніж на 38% нижче цього піку.

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Сильніше виглядає і весь третій квартал. З його початку Біткоїн додав близько 33%, хоча попереду ще весь вересень. Кращий результат за аналогічний період був лише у 2017 році, коли зростання перевищило 80%.

На початку вересня Біткоїн ненадовго опускався нижче $77 000 на тлі нового загострення геополітичної ситуації, однак швидко відіграв більшу частину падіння.

На момент написання криптовалюта торгувалася поблизу $78 000. За тиждень вона втратила близько 2,5%, але за останній місяць усе ще залишалася в плюсі більш ніж на 23%. Частка Біткоїна на крипторинку перевищувала 58%, а капіталізація становила близько $1,57 трлн.

На думку редакції PSM, головна інтрига серпневого зростання полягає не лише у самих 25%. Біткоїн уперше поводиться інакше, ніж у попередніх ведмежих циклах, а це може свідчити про зміну звичних ринкових закономірностей. Водночас відстань до історичного максимуму залишається великою, тому один сильний місяць ще не дає підстав говорити про повноцінний розворот тренду. Вересень покаже, чи зможе ринок закріпити цей імпульс.

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Джерело: CryptoPotato.