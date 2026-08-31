Кити скупили Біткоїн на $3 млрд за тиждень: що далі

Великі інвестори знову активно нарощують запаси Біткоїна. За останній тиждень так звані кити придбали понад 39 тис. BTC на суму близько $3 млрд, що може свідчити про збереження інтересу до активу навіть після нещодавнього зростання

За даними Santiment, які навів криптоаналітик Алі Мартінес, обсяг Біткоїна на великих гаманцях зростав протягом кількох днів поспіль. Якщо 23 серпня такі інвестори контролювали близько 5,17 млн BTC, то вже до 28 серпня їхні запаси перевищили 5,21 млн BTC.

Активність китів традиційно вважається важливим сигналом для ринку, оскільки великі власники часто збільшують позиції в періоди, які розглядають як привабливі для входу. Водночас саме по собі накопичення не гарантує подальшого зростання ціни, оскільки короткострокова динаміка залежить і від технічних рівнів, і від загального настрою на ринку.

Технічна картина наразі також залишається позитивною. За оцінкою TrendSpider, Біткоїн тестує важливу довгострокову зону в районі $60 000–70 000, яка раніше виконувала роль сильного опору.

Після прориву цього діапазону ринок повернувся до нього вже як до потенційної підтримки. Такий сценарій часто розглядають як ознаку збереження висхідної структури, якщо ціна утримується вище ключового рівня.

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Крім того, Біткоїн продовжує торгуватися вище довгострокової висхідної трендової лінії, яка підтримує ринок ще з 2020 року. Це посилює аргументи на користь того, що загальний тренд поки залишається позитивним.

На момент написання Біткоїн торгувався приблизно по $78 965, додавши близько 1,3% за добу та майже 2% за тиждень. Ціна також перебуває вище 50-денної та 200-денної ковзних середніх, що підтримує середньо- і довгостроковий бичачий сценарій.

Втім ризики короткострокової корекції зберігаються. Індекс відносної сили RSI перебуває вище 70 пунктів, тобто Біткоїн уже зайшов у зону перекупленості. Це може означати, що перед новою хвилею зростання ринку знадобиться пауза або локальне зниження.

На думку редакції PSM, активне накопичення Біткоїна великими інвесторами саме по собі є позитивним сигналом, але важливішим зараз буде те, чи зможе ціна утриматися вище ключових технічних рівнів. Якщо попит з боку китів збережеться, а підтримка в районі попереднього прориву витримає, ринок отримає додаткові аргументи для продовження висхідного руху. Водночас високий RSI вказує, що короткострокова корекція залишається цілком імовірною.

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Джерело: Finbold.