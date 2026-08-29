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BlackRock придбала Біткоїн та Ethereum на понад $3,1 млрд

29.08.2026 10:00
Микола Деркач

BlackRock суттєво наростила криптовалютні активи на тлі відновлення ринку. Лише за вісім днів компанія придбала Біткоїн та Ethereum на загальну суму близько $3,16 млрд

BlackRock придбала Біткоїн та Ethereum на понад $3,1 млрд

Фото: pixabay.com

За даними Arkham Intelligence, фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) за цей період отримав 22 722 BTC орієнтовною вартістю $2,2 млрд. Одночасно iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) поповнив свої активи на 385 633 ETH приблизно на $961 млн.

Криптовалюти надходили через Coinbase Prime — інституційну платформу, яку великі гравці використовують для операцій із цифровими активами.

Збільшення резервів BlackRock відбувається на тлі помітного повернення інвесторів у криптовалютні ETF. За даними SoSoValue, IBIT у період із 17 до 27 серпня зафіксував дев’ять днів поспіль чистих грошових надходжень.

За цей час інвестори спрямували до фонду близько $2,3 млрд. У результаті сукупна вартість активів у Біткоїні, які перебувають під управлінням IBIT, зросла приблизно до $62,29 млрд.

Активний приплив капіталу спостерігається й у фондах BlackRock, орієнтованих на Ethereum.

iShares Ethereum Trust ETF протягом дев’яти днів поспіль залучив близько $1,02 млрд чистих інвестицій. На момент написання обсяг його чистих активів оцінювався приблизно у $8,63 млрд.

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Ще один продукт компанії — iShares Staked Ethereum Trust ETF — за останні два місяці отримав близько $130,5 млн чистих надходжень. Загальна вартість його активів досягла $872 млн.

Від моменту запуску цей фонд лише один місяць завершив із відтоком капіталу: у червні інвестори вивели близько $10 млн.

У результаті сукупна вартість криптовалютних активів під управлінням BlackRock наприкінці тижня наблизилася до $71,8 млрд.

Нова хвиля припливу коштів показує, що інституційний попит на криптовалюти знову посилюється після періоду слабшої активності. Особливо помітною залишається концентрація капіталу навколо двох найбільших активів ринку — Біткоїна та Ethereum. Якщо приплив коштів до ETF збережеться, саме інституційні фонди можуть стати одним із ключових джерел підтримки ринку в найближчий період.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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