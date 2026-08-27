У мережі Біткоїна вперше провели квантово-стійку транзакцію

У мейннеті Біткоїна вперше підтвердили транзакцію, захищену від потенційних квантових атак. Операцію включили в блок через приватний мемпул Slipstream майнінгової компанії MARA, використавши метод Quantum Safe Bitcoin, розроблений Авіху Леві зі StarkWare

Рішення цікаве тим, що не потребує зміни правил консенсусу Біткоїна або проведення софтфорку. Водночас самі розробники наголошують: поки що це радше тимчасовий обхідний механізм, а не повноцінне вирішення квантової загрози для мережі.

Проблема, яку намагається закрити Quantum Safe Bitcoin, виникає у момент відправлення коштів. Біткоїни, що зберігаються на хешованих адресах, вважаються відносно захищеними, однак під час створення транзакції публічний ключ гаманця розкривається.

Після цього транзакція певний час перебуває у мемпулі до підтвердження. Теоретично достатньо потужний квантовий комп’ютер у майбутньому міг би використати цей проміжок, щоб відновити приватний ключ і спробувати перехопити кошти ще до включення операції в блок.

Quantum Safe Bitcoin має закрити саме це «вікно». Метод базується на модифікованій технології Binohash, запропонованій творцем BitVM Робіном Лінусом. Транзакція додатково захищається задачею proof-of-work, безпека якої спирається на хеш-функції, що вважаються стійкішими до квантових атак.

За оцінкою Авіху Леві, такий підхід забезпечує близько 118 біт захисту проти алгоритму Шора. Водночас використання технології потребує додаткових обчислювальних ресурсів, вартість яких може сягати кількох сотень доларів.

Також читайте: Криптотрейдер перетворив $24 000 на $275 000

Головне обмеження полягає в тому, що такі транзакції наразі нестандартні для мережі Біткоїна. Звичайні публічні мемпули їх не приймають, тому для проведення операції довелося використати приватний Slipstream від MARA.

У MARA також підкреслили, що приватні мемпули не вважають оптимальним довгостроковим рішенням для квантової стійкості Біткоїна. Компанія готова підтримувати цей механізм лише як резервний варіант, поки розробники працюють над змінами безпосередньо на рівні протоколу.

Паралельно криптоіндустрія вже тестує й інші підходи. Зокрема, обговорюється BIP-361, який передбачає поступове обмеження використання старих адрес, потенційно вразливих до квантових атак. Blockstream своєю чергою тестує постквантові підписи у сайдчейні Liquid.

На думку редакції PSM, перша квантово-стійка транзакція важлива не стільки як готове рішення, скільки як доказ того, що проблема вже переходить із теоретичної площини в практичну. Квантові комп’ютери поки не становлять безпосередньої загрози Біткоїну, однак підготовка до такого сценарію потребує років, тому тестування захисних механізмів уже зараз може стати критично важливим для довгострокової безпеки мережі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запускає власний стейблкоїн, прив’язаний до євро

Ціна Біткоїна може впасти на тлі проміжних виборів у США — прогноз

Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах

Джерело: CryptoPotato.