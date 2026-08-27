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Криптотрейдер перетворив $24 000 на $275 000

27.08.2026 12:00
Микола Деркач

Різке відновлення криптовалютного ринку після кількох місяців падіння принесло окремим трейдерам значні прибутки. Один із користувачів децентралізованої біржі Aster менш ніж за місяць збільшив вартість своїх позицій приблизно в 11 разів — із $24 000 до $275 000

Криптотрейдер перетворив $24 000 на $275 000

Фото: chatgpt.com

За даними аналітичного сервісу Lookonchain, трейдер відкрив довгі позиції у Біткоїні, Ethereum та Chainlink. Уже станом на 26 серпня він вивів близько $91 000, тоді як на рахунку залишалося ще приблизно $184 000.

Втім, такий результат став наслідком не лише вдалого прогнозу руху ринку, а й надзвичайно високого ризику. Трейдер використовував кредитне плече 100x. Це означає, що навіть незначне падіння ціни активу могло призвести до швидкої ліквідації позицій і фактичної втрати вкладених коштів.

Прибутковій угоді сприяло різке відновлення найбільших криптовалют у другій половині серпня. З початку року до 16 серпня Біткоїн подешевшав на 26,48% — з $87 412 до $64 269. Однак уже протягом наступного тижня його ціна зросла майже на 22% і досягла $78 401.

Ще сильнішу динаміку продемонстрував Ethereum. За той самий період його вартість підскочила на 28,32% — з $1 916 до $2 460. Chainlink також підтримав загальний рух ринку, подорожчавши з $10,55 до $11,36.

Попри стрімке серпневе ралі, найбільші цифрові активи все ще не змогли повністю відіграти втрати 2026 року. Біткоїн від початку року залишається в мінусі приблизно на 10%, Ethereum — на 17%, а Chainlink — майже на 7%.

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Водночас відновлення суттєво покращило ситуацію на ринку загалом. Його сумарна капіталізація на початку року становила близько $2,97 трлн, а перед новою хвилею зростання скоротилася до $2,19 трлн. Після ралі більшу частину цих втрат вдалося відіграти.

Однак після 22 серпня темпи зростання сповільнилися. Тож поки що незрозуміло, чи стало нинішнє відновлення початком нового тривалого бичачого циклу, чи ринок переживає лише короткостроковий відскок після затяжного падіння.

На думку редакції PSM, історія з 11-кратним прибутком добре демонструє дві сторони криптотрейдингу. Сильний рух ринку у поєднанні з великим кредитним плечем справді може принести надзвичайний результат, однак за іншого сценарію такі ж інструменти здатні так само швидко знищити весь капітал. Тому подібні кейси варто сприймати радше як приклад високоризикової стратегії, а не як модель стабільного заробітку на криптовалютах.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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