Coinbase запустила продаж токенізованих акцій

Криптобіржа Coinbase розширює присутність на ринку токенізованих активів. Компанія запустила у власній блокчейн-мережі Base цифрові версії акцій великих американських корпорацій, які можна зберігати у криптогаманці, передавати та використовувати в DeFi-сервісах

Новий продукт працює на базі стандарту B20 — розширення ERC-20, створеного для токенізації реальних активів. Кожен токен забезпечений відповідною акцією у співвідношенні 1:1. Це відрізняє продукт від синтетичних інструментів або деривативів: власник токена отримує пряме економічне право на базову акцію.

Базові цінні папери зберігаються у регульованій структурі окремо від Coinbase. Брокером і кастодіаном виступає Alpaca, а схема перебуває під наглядом регулятора Abu Dhabi Global Market (ADGM). Така модель покликана відокремити активи інвесторів від ризиків, пов’язаних із самим емітентом.

На старті серед доступних активів — токенізовані акції Apple, Nvidia, Meta та Alphabet. Продукт орієнтований на користувачів за межами США та доступний лише у дозволених юрисдикціях. Повний перелік ринків, де можна працювати з новими інструментами, Coinbase не наводить. Первинний випуск і погашення токенів водночас доступні лише перевіреним інституційним учасникам.

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Головна відмінність від традиційного брокерського рахунку — можливість використовувати акції безпосередньо в ончейн-екосистемі. Токени можна тримати у self-custody-гаманці, обмінювати через децентралізовані платформи, а також використовувати як заставу для кредитування. Торгівля доступна цілодобово, включно з вихідними та святами, коли класичні фондові біржі закриті.

Coinbase також передбачила механізм обліку дивідендів і сплітів через спеціальний ончейн-мультиплікатор. Завдяки цьому економічна вартість позиції може коригуватися без зміни кількості токенів у гаманці та без порушення роботи відкритих DeFi-позицій.

Токенізація акцій набирає обертів

Coinbase далеко не перша велика криптокомпанія, яка намагається перенести фондовий ринок у блокчейн. Аналогічний напрям уже розвивають Kraken, Binance та Robinhood, а конкуренція за сегмент токенізованих реальних активів продовжує посилюватися.

За даними Chainlink, до середини липня 2026 року обсяг ринку токенізованих акцій досяг рекордних $2,3 млрд. Запуск Coinbase додає до цієї конкуренції ще одну велику платформу та показує, що токенізація традиційних фінансових активів поступово переходить із експериментальної ніші у повноцінний напрям розвитку фінансової інфраструктури.

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Джерело: Incrypted.