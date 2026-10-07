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Три фактори, що визначать рух Біткоїна після виборів у США

07.10.2026 20:30
Микола Деркач

Біткоїн наближається до проміжних виборів у США, після яких криптовалюта історично демонструвала сильне зростання. Водночас аналітики попереджають, що повторення попередніх сценаріїв не гарантоване. Подальша динаміка BTC значною мірою залежатиме від трьох факторів: попиту на спотові ETF, дохідності американських держоблігацій та прогресу у регулюванні криптовалют

Три фактори, що визначать рух Біткоїна після виборів у США

Фото: magnific.com

Аналітики XWIN Japan звернули увагу на поведінку ринків після попередніх проміжних виборів у США. За їхніми підрахунками, індекс S&P 500 зростав протягом усіх 19 дванадцятимісячних періодів після таких виборів, починаючи з 1950 року. Середній приріст становив 15,4%.

У Біткоїна історія значно коротша, однак попередні результати також виглядають позитивно. Протягом 12 місяців після проміжних виборів 2014 року BTC зріс на 24,5%, після виборів 2018-го — на 44,9%, а після голосування 2022 року — на 92,3%.

Утім, аналітики наголошують, що лише три попередні цикли не дозволяють говорити про надійну закономірність. Ба більше, одразу після виборів 2018 року Біткоїн за місяць втратив 45,5%.

Що буде важливим для Біткоїна

Одним із головних сигналів стане активність інвесторів у спотових Біткоїн-ETF. Стійкі припливи капіталу можуть підтримати попит на криптовалюту й допомогти ринку продовжити відновлення після виборів.

Другий фактор — ситуація на ринку американських держоблігацій. Зниження або стабілізація їхньої дохідності зазвичай покращує умови для ризикових активів. Саме зміни на борговому ринку аналітик Nexo Dispatch Ілля Калчев називає одним із чинників сильного відновлення BTC у третьому кварталі.

Біткоїн завершив цей квартал зростанням приблизно на 43%, хоча починав його нижче $58 000. Позитивні потоки у спотові ETF активізувалися після того, як Міністерство фінансів США збільшило обсяги викупу довгострокових облігацій.

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Третім важливим фактором залишається регулювання. На думку XWIN Japan, зменшення політичної невизначеності після виборів може підтримати настрої інвесторів, однак для тривалого зростання ринку потрібен реальний прогрес у формуванні правил для криптоіндустрії.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався приблизно по $85,5-86 тис. За тиждень криптовалюта додала близько 3%, а за місяць — майже 8%. Водночас її ціна залишалася приблизно на 32% нижчою за історичний максимум у районі $126 000.

Аналітик Bitget Wallet Лейсі Чжан називає $87 500 важливим рівнем опору. Його впевнене подолання може посилити тиск на трейдерів, які роблять ставку на падіння, та спровокувати швидше зростання. Натомість падіння нижче зони підтримки $82 000–82 500 може відкрити шлях до рівнів нижче $80 000.

На думку редакції PSM, історична статистика після проміжних виборів виглядає оптимістично для Біткоїна, але сама політична подія навряд чи стане достатнім каталізатором нового ралі. Значно важливішими будуть умови, у яких ринок зустріне результати голосування: приплив інституційного капіталу, вартість грошей у США та зрозуміліші правила для криптоіндустрії. Саме їхня комбінація може визначити, чи переросте нинішнє відновлення BTC у стійкий висхідний тренд.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: АналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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