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Біткоїн підскочив вище $71 000: що стоїть за новим ралі

20.08.2026 16:20
Микола Деркач

Біткоїн різко прискорив зростання та вперше з початку червня перевищив $71 000. За останню добу актив подорожчав із приблизно $64 400, а разом із ним у плюс пішов і ширший криптовалютний ринок. Ралі підтримали одразу кілька факторів — від рішень Мінфіну США та зниження дохідності держоблігацій до значних припливів у Біткоїн-ETF

Біткоїн підскочив вище $71 000: що стоїть за новим ралі

Фото: magnific.com/starline

Що стало головним каталізатором

Одним із ключових драйверів стало рішення Міністерства фінансів США щонайменше вдвічі збільшити максимальний обсяг операцій із викупу довгострокових державних облігацій для підтримання ліквідності — з $2 млрд до щонайменше $4 млрд за одну операцію.

Оголошення з’явилося після того, як дохідність 30-річних казначейських облігацій США піднялася до 5,34% — найвищого рівня майже за 20 років. Ринок реагував на побоювання щодо інфляції, високих державних запозичень і стану американських фінансів.

Після повідомлення Мінфіну дохідність знизилася до 5,20%, долар ослаб, тоді як акції, золото та криптовалюти почали дорожчати. Нижчі ставки за облігаціями зазвичай підвищують привабливість ризиковіших активів, зокрема Біткоїна.

Торговельні та геополітичні сигнали зі США

Додаткову підтримку ринку дали заяви президента США Дональда Трампа. Він призупинив дію тарифів щодо Канади та згодом оголосив про домовленість скоротити частину мит із 25% до 15%.

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Ще одним фактором стала зміна риторики США щодо Ірану. Замість нових погроз військовими ударами Трамп заявив про посилення економічного тиску на країну. Для ринків це могло знизити побоювання щодо негайної військової ескалації та підтримати попит на ризикові активи.

Біткоїн-ETF і високе кредитне плече

Сильним внутрішнім драйвером для Біткоїна стали припливи капіталу в біржові фонди. За даними SoSoValue, чистий приплив у Біткоїн-ETF за добу перевищив $517 млн — це найвищий показник із початку травня.

Для порівняння, за весь липень фонди залучили лише $172,43 млн. Попередній період великих припливів також супроводжувався швидким зростанням Біткоїна.

Водночас відкритий інтерес на ринку деривативів піднявся до найвищих рівнів із 2023 року. Значний обсяг кредитного плеча посилив рух ціни: під час стрибка почався каскад ліквідацій позицій трейдерів, які ставили на падіння.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів нинішній рух Біткоїна важливий передусім як приклад того, наскільки швидко глобальні рішення щодо ліквідності, ставок і геополітичних ризиків можуть змінювати настрої на крипторинку. Водночас високе кредитне плече означає, що після різкого зростання волатильність може залишатися підвищеною.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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