Dogecoin готується до стрімкого зростання — Алі Мартінес

Dogecoin демонструє кілька сигналів, які можуть вказувати на наближення помітного руху ціни. Аналітики звертають увагу на схожість поточної ринкової структури з ситуацією 2022 року, коли DOGE після аналогічної комбінації технічних індикаторів подорожчав приблизно на 145%

Dogecoin повторює сценарій 2022 року

Криптовалютний аналітик Алі Мартінес звернув увагу на сигнал індикатора Tom DeMark Sequential на місячному графіку Dogecoin. TD Sequential сформував сигнал на купівлю після появи свічки «перевернутий молот», тоді як зараз на графіку формується доджі.

Подібна комбінація вже спостерігалася в серпні 2022 року. Тоді після перевернутого молота, сигналу TD на купівлю та формування доджі DOGE протягом наступного місяця зріс приблизно на 145%.

Нинішня структура формується після тривалого падіння Dogecoin від максимумів 2025 року. За оцінкою Мартінеса, це може свідчити про потенційний розворот тренду, хоча для його підтвердження ціні ще потрібно подолати кілька важливих рівнів опору.

Кити накопичили сотні мільйонів DOGE

Додатковим позитивним фактором стала активність великих власників Dogecoin. За ончейн-даними Santiment, протягом останнього тижня кити придбали понад 430 млн DOGE.

Їхні сукупні запаси збільшилися приблизно з 18,47 млрд DOGE до майже 18,85 млрд DOGE. Таке накопичення може свідчити про те, що великі інвестори розраховують на подальше відновлення ціни.

Водночас дані Glassnode щодо розподілу реалізованої ціни UTXO вказують на важливий рівень опору поблизу $0,0813. У цьому районі раніше було здійснено операції з понад 30 млрд DOGE, тому тут зосереджений значний потенційний тиск продавців.

Закриття місяця вище $0,0813 могло б стати сильнішим підтвердженням прориву. Наступна велика зона опору розташована приблизно на рівні $0,1774, де також зафіксована значна концентрація історичних транзакцій.

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Що показують технічні індикатори

На момент написання Dogecoin торгувався близько $0,07, додавши приблизно 0,6% за добу та стільки ж за тиждень.

DOGE перебуває трохи нижче 50-денної простої ковзної середньої на рівні $0,07187 та значно нижче 200-денної SMA, яка становить $0,09014. Це вказує на певну стабілізацію короткострокової динаміки, але довгостроковий тренд поки залишається ведмежим.

14-денний індекс відносної сили RSI перебуває на рівні 44,13, що відповідає нейтральній зоні з невеликим переважанням продавців.

Для розвитку сценарію відновлення Dogecoin необхідно спочатку закріпитися вище 50-денної SMA. Прорив 200-денної середньої став би значно сильнішим сигналом можливого переходу до довгострокового висхідного тренду.

Редакція PSM звертає увагу, що технічні індикатори та накопичення з боку великих власників можуть посилювати позитивні очікування, однак самі по собі вони не гарантують повторення сценарію 2022 року. Подальша динаміка DOGE значною мірою залежатиме від здатності покупців подолати ключові рівні опору.

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Джерело: Finbold.