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Коли $1 000, вкладені в XRP, можуть перетворитися на $2 000

25.09.2026 17:10
Микола Деркач

XRP зараз торгується приблизно по $1,47. Якщо монета повернеться до рівня близько $2,94, інвестиція у $1 000 фактично подвоїться. Такий сценарій вимагатиме майже двократного зростання ціни від поточних значень

Коли $1 000, вкладені в XRP, можуть перетворитися на $2 000

Фото: pixabay.com

За нинішньої вартості $1 000 дозволяють придбати близько 680 XRP. Щоб цей портфель коштував уже $2 000, ціна монети має піднятися приблизно до $2,94.

Цей рівень для XRP не є історично недосяжним. Ще 24 вересня 2025 року монета торгувалася близько $2,93, а максимум за останні 12 місяців становив приблизно $3,04.

Водночас рік для XRP був доволі волатильним. У серпні 2026 року ціна XRP опускалася до приблизно $0,98. Відтоді актив відіграв частину падіння, однак до торішніх максимумів йому все ще потрібно зрости майже вдвічі.

Першою важливою позначкою на цьому шляху може стати рівень $2. Саме поблизу нього аналітики бачать значну зону ліквідності, подолання якої може відкрити XRP дорогу до вищих цін.

Учасники ринку прогнозів Polymarket поки ставляться до такого сценарію обережно. Імовірність того, що XRP досягне $2 до кінця 2026 року, там оцінюють приблизно у 40%.

У довшій перспективі очікування оптимістичніші: трейдери допускають, що XRP може повернутися вище $2 протягом 2027 року.

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Подальший рух XRP залежатиме не лише від ситуації навколо самої монети. Важливим фактором залишається загальний стан крипторинку та динаміка Біткоїна, який традиційно задає напрямок більшості великих цифрових активів.

Не менш важливими будуть і події навколо Ripple Labs. Зокрема, на ціну можуть впливати розблокування нових XRP: збільшення пропозиції здатне створювати тиск на котирування. Водночас попит з боку великих та інституційних інвесторів може частково компенсувати цей фактор.

Таким чином, для перетворення $1 000 у $2 000 XRP потрібно зрости приблизно до $2,94. Це майже відповідає максимумам XRP за останні 12 місяців, однак такий сценарій залежатиме від настроїв на всьому крипторинку та попиту на XRP.

Редакція PSM звертає увагу, що розрахунок показує лише теоретичний сценарій за незмінної кількості монет. Криптовалюти залишаються високоволатильними активами, а минулі цінові рівні не гарантують їх повторення в майбутньому.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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