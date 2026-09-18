UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

У колонці для PSM Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА, пояснює, як влаштована індійська платіжна система UPI, чому перекази з банківського рахунку можуть бути безкоштовними для продавця та хто насправді покриває витрати на її роботу.
Цикл ЄМА «Десять систем A2A». Частина 1: Індія
Уявіть індійського вуличного торговця. Термінала в нього немає, а на візку наклеєно QR-код. Покупець сканує його телефоном, вводить PIN, і за кілька секунд гроші вже на рахунку продавця. Комісії торговець не платить. Такою UPI бачать ззовні. Щоб побачити, як вона влаштована всередині, простежимо один платіж: хто в ньому працює, хто за нього платить і хто пише правила.
Цим матеріалом ЄМА відкриває цикл про десять A2A-систем світу — від індійської UPI до британського Open Banking; далі «вибірка» — це саме вони. Суми в євро наведено округлено, з розрахунку 100 рупій за євро.
Головне — одразу
|№
|Висновок
|1
|Платіж — це обмін повідомленнями між банками, застосунком і комутатором. Застосунок грошей не торкається, тому не є фінансовою установою.
|2
|Нуль для торговця запровадив не оператор і не ринок, а податковий закон через посилання в законі про платіжні системи.
|3
|Плата залежить не від розміру торговця, а від посередника: напряму через свій банк — 0%, через платіжного агрегатора — 2,36%.
|4
|Держава компенсує лише частину вартості системи; решту покривають суміжні бізнеси застосунків, звідси концентрація ринку.
|5
|UPI — «оболонка» над кількома платіжними засобами. Нуль стосується лише одного з них — банківського рахунку.
|6
|UPI витіснила дебетову картку, але не кредитну.
Частина I. Як рухається платіж
Герої прикладу умовні, учасники — реальні. Аніл тримає гроші в State Bank of India, а платить через застосунок PhonePe. Крамниця, де він купує товар на 2 000 рупій (≈20 €), отримала QR-код від свого банку — HDFC Bank.
Хто є хто
|Роль
|У прикладі
|Що робить
|Гроші тримає?
|Банк платника
|State Bank of India
|перевіряє PIN, списує кошти
|так
|Застосунок
|PhonePe
|інтерфейс покупця
|ні
|Банк-партнер застосунку
|Yes Bank
|підключає PhonePe до NPCI, видає адреси, відповідає за застосунок
|ні
|Комутатор
|NPCI
|маршрутизує повідомлення, дає команди на списання й зарахування
|ні
|Банк торговця
|HDFC Bank
|зараховує кошти
|так
|Платіжний агрегатор
|тут його немає; з’явиться в онлайні (Razorpay, PayU)
|договір із магазином, звірка, повернення
|так, на рахунку умовного зберігання
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Застосунок і його банк-партнер
PhonePe чи Google Pay не можуть підключитися до NPCI самі — для цього потрібен банк-учасник системи. Тому кожен застосунок працює через банк-партнера — в термінах NPCI це банк-спонсор (PSP bank). Найближча аналогія з карткового світу — спонсорство у Visa чи Mastercard, коли небанківська компанія випускає картки через банк-принципала, який відповідає за неї перед схемою.
|Хто за що відповідає
|PhonePe — застосунок
|Yes Bank — банк-партнер
|Статус
|технологічна компанія з дозволом NPCI
|банк — учасник NPCI
|Підключення до системи
|власного немає
|технічна точка входу для застосунку
|Адреси @ybl
|показує клієнту
|видає і веде довідник «адреса → рахунок»
|Гроші клієнта
|не тримає
|теж не тримає: рахунок Аніла — в SBI
|Перед NPCI і регулятором
|виконує вимоги через договір із банком
|відповідає за застосунок: перевірки, моніторинг операцій, скарги
Як читати: Партнер не обов’язково банк клієнта: Аніл тримає гроші в SBI, а PhonePe підключений через Yes Bank. Великі застосунки мають кількох партнерів — звідси різні «хвости» адрес. Принцип ліцензування: хто торкається грошей, має ліцензію центрального банку й вимоги до капіталу; хто ні — дозвіл NPCI під відповідальність банку-партнера. Так технологічні компанії стали лідерами платежів, не ставши фінансовими установами.
Крок нуль: як Аніл підключився
|Етап
|Що відбувається
|1
|PhonePe надсилає службове SMS із телефону й так «прив’язується» до SIM-картки
|2
|Аніл обирає свій банк, NPCI знаходить у ньому рахунки за номером телефону
|3
|Аніл підтверджує, що рахунок його: останні цифри дебетової картки і строк дії
|4
|банк надсилає одноразовий пароль
|5
|Аніл сам задає PIN із 4 або 6 цифр
Як читати: Безкарткова система використовує картку, щоб у неї увійти. PIN шифрується у спільній бібліотеці NPCI і його бачить лише SBI. Прив’язка до SIM — другий фактор: на іншому телефоні PIN не спрацює.
Адреса і комутатор: як у картках
Результат підключення — адреса на кшталт 9876543210@ybl. Щоб зрозуміти, навіщо вона і що робить NPCI, згадаймо картковий платіж. Продавець не знає, де в покупця рахунок: він бачить номер картки, перші цифри якого (BIN) вказують на банк-емітент, а мережа Visa чи Mastercard передає запит саме туди. UPI влаштована так само — з однією відмінністю.
|Що
|Картковий платіж
|UPI
|Що бачить продавець
|номер картки
|адресу 9876543210@ybl
|Що підказує, куди йти
|перші цифри номера — банк-емітент
|частина після @ — банк-партнер застосунку: ybl означає Yes Bank
|Хто передає запити між банками
|Visa чи Mastercard
|NPCI — комутатор
|Хто перевіряє клієнта і списує
|банк-емітент картки
|банк рахунку — State Bank of India
Як читати: Відмінність — у третьому рядку. BIN веде одразу до банку рахунку, а частина після @ — до банку-партнера застосунку, який веде довідник: ця адреса належить Анілу, його рахунок — у SBI. Тож адреса працює як переказ «за номером телефону», тільки між будь-якими банками й застосунками. Комутатор — сортувальний центр: сам нічого не відправляє й не отримує, лише читає «індекс» після @ і пересилає запит. Номерів рахунків Аніл і крамниця одне одного так і не бачать.
Сам платіж
Схема: хто з ким обмінюється повідомленнями. Номери відповідають крокам у таблиці нижче.
|Крок
|Хто → кому
|Що відбувається
|Гроші?
|1
|Аніл → PhonePe
|сканує QR-код крамниці
|ні
|2
|PhonePe → Yes Bank → NPCI → HDFC Bank
|HDFC підтверджує, що адреса крамниці існує, і повідомляє назву; Yes Bank додає до запиту, що рахунок Аніла — в SBI
|ні
|3
|NPCI → Аніл
|на екрані назва крамниці; Аніл вводить PIN
|ні
|4
|NPCI → State Bank of India
|команда на списання; банк перевіряє PIN, залишок і ліміти
|так, списання
|5
|NPCI → HDFC Bank
|команда на зарахування
|так, зарахування
|6
|NPCI → PhonePe і HDFC Bank → крамниця
|«успішно» в Аніла, сповіщення в продавця
|ні
|7
|NPCI → Резервний банк Індії
|розрахунок між банками нетто-позиціями, кількома циклами на день
|так, між банками
Як читати: Аніл і крамниця бачать результат за секунди, а банки розраховуються пізніше: HDFC зараховує гроші клієнту раніше, ніж отримує їх від State Bank of India, — звичайна логіка відкладеного нетто-розрахунку. Ім’я отримувача показують до PIN, щоб не списувати, поки не ясно, кому. Порядок «спочатку списати, потім зарахувати» фіксований.
«10–15 секунд» — не тривалість платежу, а норматив: максимальний час відповіді кожного учасника. З червня 2025 року для платежу його скорочено з 30 до 10–15 секунд. Касирам радять чекати до 15 секунд і дивитися на власний пристрій, а не на телефон покупця: екран «оплачено» можна підробити.
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Той самий платіж — три сценарії
|Сценарій
|Як починається
|Куди йдуть гроші
|Як продавець дізнається
|Вулиця: статичний QR
|наклейка з адресою продавця; суму вводить покупець
|на рахунок продавця
|SMS банку чи звукова колонка, що озвучує надходження; звірка вручну
|Магазин: динамічний QR або NFC
|каса генерує код із сумою й номером операції
|на рахунок продавця
|каса отримує відповідь за номером операції
|Онлайн: виклик застосунку
|магазин відкриває платіжний застосунок із даними
|на рахунок агрегатора; продавцю — зазвичай за два робочі дні
|система магазину отримує відповідь
Як читати: Сценарії різняться лише першим кроком, далі рейка однакова. NFC тут не картка: радіоканал замінює камеру й передає ті самі дані, що QR. Статичний код не дає касі автоматичного підтвердження — звідси ручна звірка й підроблені скріншоти. В онлайні агрегатор два дні тримає чужі гроші, тому зобов’язаний тримати їх на рахунку умовного зберігання: там вони не входять до його майна і при банкрутстві не дістаються кредиторам.
В онлайні змінився й механізм. Раніше магазин часто надсилав «запит на оплату» (collect): покупець виходив із магазину, шукав запит у платіжному застосунку, підтверджував і повертався — чотири перемикання. Виклик (intent) одразу відкриває застосунок із заповненими даними. З лютого 2026 року він обов’язковий у мобільній комерції; за галузевими даними, конверсія зростає до 15%. Ще одна норма, якої немає ніде у вибірці: при виклику специфікація зобов’язує показати всі платіжні застосунки покупця. Маркетплейс не може домовитися з одним і сховати решту — це вирішено технічним стандартом, а не антимонопольним правом.
Коли платіж не проходить
Непоправний випадок у цьому ланцюгу один: гроші списано (крок 4), але не зараховано (крок 5). На нього припадає близько 60% із понад 1,2 млн скарг на місяць. Технічні відмови, тобто збої інфраструктури, а не помилки користувача, становлять 0,3–0,5% операцій, і NPCI публікує їх по кожному банку — від 0,03% до близько 1%. Банк на операції не заробляє, тож стимулом до якості стає публічне порівняння. Після двох значних збоїв 2025 року NPCI обмежила службові запити в пікові години, а перевірку залишку — 50 разами на добу: безкоштовне має ціну в пропускній спроможності.
Частина II. Хто платить
|Масштаб
|Значення
|Що це означає
|Операцій за серпень 2026 (NPCI)
|24,5 млрд на ≈298 млрд €
|≈790 млн платежів на день
|Частка в обсязі платіжних операцій Індії (Резервний банк Індії, II півріччя 2025)
|85,5%
|основний безготівковий інструмент
|Частка у світових миттєвих платежах (ACI Worldwide, 2023)
|≈49%
|кожен другий миттєвий платіж у світі
|QR-кодів / платіжних терміналів
|678 млн / 11,2 млн
|60 кодів на один термінал
Як читати: Масштаб зробили надруковані коди й дрібні щоденні покупки: 86% платежів торговцям не перевищують ≈5 €, UPI приймають 94% дрібних торговців (опитування Мінфіну, 2025), середній чек — близько 13 €, і він зменшується, бо кількість операцій росте швидше за суму (+30% проти +20,6% за рік). Такий обсяг треба комусь оплачувати.
Скільки коштує платіж Аніла
|Платіж на 2 000 рупій (≈20 €)
|Крамниця з QR-кодом від HDFC Bank
|Той самий Аніл в інтернет-магазині через агрегатора
|Плата в межах системи
|0
|0
|Плата агрегатора з податком 18%
|—
|47,20 рупії (≈0,47 €)
|Продавець отримує
|2 000 рупій
|1 952,80 рупії (≈19,53 €)
|Ефективна ставка
|0%
|2,36%
Як читати: Плата залежить від посередника, а не від розміру продавця. Агрегатор не входить до платіжної системи, тож заборона плати на нього не поширюється, і продає він не доступ, а керованість: прив’язку до замовлення, повернення, інтеграцію з обліком. З приблизно 60 млн торговців, що приймають цифрові платежі, близько 54 млн — дрібні, їм агрегатор не потрібен.
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|Агрегатор
|Платіж із рахунку через UPI
|Razorpay
|2%
|Cashfree
|1,75–1,95%, для нових клієнтів акційні 1,6%
|PayU
|≈2%, переважно договірна ціна
|Paytm (як агрегатор)
|0% — конкурентна політика; бере на себе ≈60 млн € на рік
Як читати: Ставки без 18% податку. Від обороту близько 50 тис. € на місяць договірна ставка знижується до 1,5–1,75%.
Звідки взявся нуль
|Документ
|Що встановив
|Циркуляр NPCI, 30.08.2019
|банкам торговців дозволено брати до 0,30%
|Ст. 269SU закону про податок на доходи
|бізнес з оборотом понад ≈5 млн € зобов’язаний приймати визначені цифрові способи; штраф — ≈50 € за кожен день
|Повідомлення податкової 105/2019
|визначає ці способи, серед них UPI і дебетову картку RuPay
|Ст. 10A закону про платіжні системи
|забороняє брати за ці способи плату з будь-якої сторони
|Роз’яснення податкової 32/2019
|жодної плати з 1 січня 2020 року
Як читати: Обов’язок приймати стосується лише великого бізнесу, а заборона плати — усіх, бо ст. 10A прив’язана до способу оплати, а не до розміру торговця. Тож крамниця Аніла не платить не тому, що мала, а тому, що приймає приписаний спосіб. Цикл замкнувся: у липні 2025 року торговці в Бенгалуру отримали податкові вимоги, розраховані за надходженнями через UPI.
Хто покриває вартість
|Учасник
|Дохід від платежу Аніла
|На чому живе
|HDFC Bank
|0
|бюджетна компенсація 0,15% від операцій дрібних торговців до ≈20 €
|PhonePe
|0
|кредити, страхування, інвестиції, реклама, платні засоби
|Агрегатор (в онлайні)
|2% + податок
|власна ставка, дотації не отримує
|Держава
|—
|фінансує стимул з бюджету (див. нижче)
|Фінансовий рік
|Бюджет стимулу
|2021–2022
|≈139 млн €
|2022–2023
|≈221 млн €
|2023–2024
|≈249 млн €, фактично витрачено
|2025–2026
|≈44 млн €, згодом збільшено після звернень галузі
|2026–2027
|≈200 млн €
Як читати: Галузева асоціація оцінювала вартість роботи системи в ≈1 млрд € на рік і покриття дотацією — у 15–20%; за ширшими оцінками вартість сягає ≈2 млрд €, і тоді дотація покриває близько десятої. Парламентський комітет із фінансів радить шукати самоокупнішу модель. Отримують дотацію лише банки дрібних торговців, тому ставку агрегатора 2,36% вона не знижує.
Звідси концентрація, найвища у вибірці: PhonePe і Google Pay у травні 2026 року тримали 79% ринку, обмеження частки в 30% досі не застосоване. Нульова ставка не зрівняла гравців, а відсіяла тих, у кого немає суміжного бізнесу.
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Якщо Аніл платить не з рахунку
У термінах наглядової рамки Євросистеми UPI — не схема, а платіжний устрій (payment arrangement): спільний шар ініціювання й підтвердження, за яким можуть стояти різні засоби. Платежі з рахунку йдуть інфраструктурою NPCI, що виросла з її системи миттєвих переказів IMPS. Але до того ж PhonePe Аніл може прив’язати гаманець, кредитну картку або, з 2023 року, попередньо схвалену кредитну лінію, де вхідні перекази автоматично гасять борг.
|Засіб у UPI
|Звідки гроші
|Що стягується з боку торговця
|Банківський рахунок
|з рахунку клієнта
|нічого — заборонено законом
|Передплачений гаманець
|з балансу в емітента гаманця
|міжбанківська комісія 0,5–1,1% (понад ≈20 €) — лише складник плати
|Кредитна картка RuPay
|з кредитного ліміту
|повна плата за приймання 1,1–2%
Кредитна лінія — найпросунутіша конструкція кредиту на платіжній рейці у вибірці. Клієнт знаходить свої кредитні лінії за номером телефону, а встановлення PIN вважається згодою на прив’язку. Вхідні перекази зараховуються як погашення, зняття готівки заборонене.
Як читати: Нуль — властивість одного засобу, а не системи. Через гаманці проходить менше 0,1% операцій UPI, а от кредитна картка на UPI росте: банки торговців повідомили про застосування плати з червня 2026 року. Числа в другому і третьому рядках не порівнюються: одне — частина плати, друге — вся плата. Комісія на гаманці виникає тому, що гроші лежать в емітента гаманця, а він, як банк-емітент картки, несе витрати й ризик.
Що сталося з картками
|Дані Резервного банку Індії
|2021
|2025
|Зміна
|Дебетові картки, операцій
|4,1 млрд
|1,3 млрд
|−67%
|Кредитні картки, операцій
|2,2 млрд
|5,7 млрд
|+164%
|Кредитні картки, вартість
|≈89 млрд €
|≈232 млрд €
|+161%
Як читати: Регулятор обережно пов’язує падіння дебету з UPI, гаманцями й кредитками, але UPI робить те саме, що дебетова картка. Кредитна виросла, бо дає кредит, винагороди й звичніший захист у спорі. Спори в UPI побудовані за картковою логікою — вимога повернення через банк платника, доарбітраж між банками, арбітраж NPCI, — але на практиці переважно технічні: понад половина — «списано, не зараховано». Кредитна картка натомість несе повний набір карткових правил chargeback, зокрема для спорів із продавцем про неотриманий чи неякісний товар. Дебетова дедалі частіше — ключ до банкомата.
Частина III. Хто вирішує
У 2005 році Резервний банк Індії заклав принцип: оператор роздрібних платежів має належати банкам. У 2007-му парламент ухвалив закон про платіжні системи, у 2008-му центральний банк і Асоціація банків Індії заснували NPCI — неприбуткову компанію, власниками якої є банки. Пілот UPI стартував у 2016 році з 21 банком, через вісім років після закону.
Держава підштовхувала попит: у грудні 2016 року запустила власний застосунок BHIM. Регулятор наглядає й делегує, але не володіє: правила пише NPCI, а з квітня 2025 року вона сама встановлює й ліміти операцій (базовий — ≈1 тис. € на добу); банки можуть ставити лише нижчі. Обмін фінансовими даними винесено в окрему рамку: ліцензований оператор (Account Aggregator) переносить зашифровані дані від банку до кредитора чи страховика за згодою клієнта, але сам їх не бачить і нічим іншим займатися не може. Таких операторів 17. PhonePe не може стати таким оператором, а оператор не може ініціювати платежі. Для експорту створено дочірню NPCI International Payments — щоб не з’єднувати національні системи, а відтворювати індійську архітектуру за кордоном.
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Що змінює 2026 рік
У серпні 2026 року набула чинності поправка до ст. 10A: перелік захищених від плати способів тепер визначає уряд, а не податкова норма. Чи потрібна плата, вирішуватиме керівний комітет UPI під головуванням NPCI; остаточної моделі немає. Уряд обіцяє, що споживачів, перекази між людьми й дрібних торговців плата не зачепить. У галузі обговорюють ставку нижче 0,5% для великого бізнесу на операції понад ≈20 € і 0,3% для торговців з оборотом понад ≈40 тис. €. Для крамниці Аніла, найімовірніше, нічого не зміниться, а для інтернет-магазину може з’явитися друга плата — вже в межах системи.
|Група
|Якщо плату повернуть
|Чому
|Фінтех і агрегатори
|найбільші вигодонабувачі
|прямий дохід від обробки платежів
|Банки
|виграють
|зараз обробляють операції без плати, покладаючись на дотацію
|Організований роздріб
|найвищі витрати
|великий обсяг операцій
|Дрібний торговець
|не зачеплений
|жодна пропозиція його не стосується
Що з цього брати Україні
У 2020 році робоча група при ЄЦБ описала, як можна ініціювати платіж з рахунку в магазині, щоб європейські національні рішення могли працювати одне з одним. Опис відповідає на одне питання: як дані операції потрапляють від продавця до покупця. За ним UPI «зараховується» повністю. Але найсильніші її рішення лежать поза цим описом: хто обирає застосунок, чим саме платять, що робити без інтернету і хто ще може платити за клієнта (у UPI для цього є делегування права платежу — UPI Circle). Якщо Україна проєктуватиме свої A2A-стандарти лише за європейським описом, ці питання просто не буде поставлено. Тому таблиця нижче — не про копіювання, а про питання, які варто собі поставити.
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|Рішення
|Що дало Індії
|Що це означає для України
|Оператор у власності учасників ринку
|регулятор наглядає, ринок будує й фінансує
|питання моделі: хто володіє інфраструктурою і хто платить
|Ім’я отримувача до PIN, вибір застосунку покупцем, рейтинг відмов банків
|менше помилкових переказів, відкритий ринок, стимул до якості без ціни
|застосовне без змін законів
|Перенесення регулярних доручень між застосунками (раз на 90 днів)
|клієнт не прив’язаний до одного застосунку
|застосовне
|Один інтерфейс для різних засобів
|продукти аж до кредиту
|застосовне, але кожному засобу — своя економіка
|Продукт без смартфона
|доступ без мобільного інтернету
|застосовне: старші люди, відключення світла й зв’язку
|QR замість терміналів
|приймання без обладнання
|із застереженням: в Україні термінали й безконтакт уже масові
|Нульова ставка
|масове поширення
|із застереженням: без бюджету вартість лягає на банки
|Окрема ліцензія на обмін даними
|немає конфлікту з кредитуванням
|альтернатива європейській моделі, яку обрала Україна
|Податкові інструменти й вимоги за платіжними даними
|швидке поширення
|потребує окремої оцінки
Платіж Аніла коштував йому нуль, крамниці — нуль, а системі — реальних грошей: їх заплатили бюджет, суміжні бізнеси PhonePe і ті продавці, що купують керованість в агрегатора. Питання для України не в тому, чи копіювати «безкоштовну» модель, а в тому, хто і за що платитиме в нашій.
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