UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

У колонці для PSM Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА, пояснює, як влаштована індійська платіжна система UPI, чому перекази з банківського рахунку можуть бути безкоштовними для продавця та хто насправді покриває витрати на її роботу.

Цикл ЄМА «Десять систем A2A». Частина 1: Індія

Уявіть індійського вуличного торговця. Термінала в нього немає, а на візку наклеєно QR-код. Покупець сканує його телефоном, вводить PIN, і за кілька секунд гроші вже на рахунку продавця. Комісії торговець не платить. Такою UPI бачать ззовні. Щоб побачити, як вона влаштована всередині, простежимо один платіж: хто в ньому працює, хто за нього платить і хто пише правила.

Цим матеріалом ЄМА відкриває цикл про десять A2A-систем світу — від індійської UPI до британського Open Banking; далі «вибірка» — це саме вони. Суми в євро наведено округлено, з розрахунку 100 рупій за євро.

Головне — одразу

№ Висновок 1 Платіж — це обмін повідомленнями між банками, застосунком і комутатором. Застосунок грошей не торкається, тому не є фінансовою установою. 2 Нуль для торговця запровадив не оператор і не ринок, а податковий закон через посилання в законі про платіжні системи. 3 Плата залежить не від розміру торговця, а від посередника: напряму через свій банк — 0%, через платіжного агрегатора — 2,36%. 4 Держава компенсує лише частину вартості системи; решту покривають суміжні бізнеси застосунків, звідси концентрація ринку. 5 UPI — «оболонка» над кількома платіжними засобами. Нуль стосується лише одного з них — банківського рахунку. 6 UPI витіснила дебетову картку, але не кредитну.

Частина I. Як рухається платіж

Герої прикладу умовні, учасники — реальні. Аніл тримає гроші в State Bank of India, а платить через застосунок PhonePe. Крамниця, де він купує товар на 2 000 рупій (≈20 €), отримала QR-код від свого банку — HDFC Bank.

Хто є хто

Роль У прикладі Що робить Гроші тримає? Банк платника State Bank of India перевіряє PIN, списує кошти так Застосунок PhonePe інтерфейс покупця ні Банк-партнер застосунку Yes Bank підключає PhonePe до NPCI, видає адреси, відповідає за застосунок ні Комутатор NPCI маршрутизує повідомлення, дає команди на списання й зарахування ні Банк торговця HDFC Bank зараховує кошти так Платіжний агрегатор тут його немає; з’явиться в онлайні (Razorpay, PayU) договір із магазином, звірка, повернення так, на рахунку умовного зберігання

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Застосунок і його банк-партнер

PhonePe чи Google Pay не можуть підключитися до NPCI самі — для цього потрібен банк-учасник системи. Тому кожен застосунок працює через банк-партнера — в термінах NPCI це банк-спонсор (PSP bank). Найближча аналогія з карткового світу — спонсорство у Visa чи Mastercard, коли небанківська компанія випускає картки через банк-принципала, який відповідає за неї перед схемою.

Хто за що відповідає PhonePe — застосунок Yes Bank — банк-партнер Статус технологічна компанія з дозволом NPCI банк — учасник NPCI Підключення до системи власного немає технічна точка входу для застосунку Адреси @ybl показує клієнту видає і веде довідник «адреса → рахунок» Гроші клієнта не тримає теж не тримає: рахунок Аніла — в SBI Перед NPCI і регулятором виконує вимоги через договір із банком відповідає за застосунок: перевірки, моніторинг операцій, скарги

Як читати: Партнер не обов’язково банк клієнта: Аніл тримає гроші в SBI, а PhonePe підключений через Yes Bank. Великі застосунки мають кількох партнерів — звідси різні «хвости» адрес. Принцип ліцензування: хто торкається грошей, має ліцензію центрального банку й вимоги до капіталу; хто ні — дозвіл NPCI під відповідальність банку-партнера. Так технологічні компанії стали лідерами платежів, не ставши фінансовими установами.

Крок нуль: як Аніл підключився

Етап Що відбувається 1 PhonePe надсилає службове SMS із телефону й так «прив’язується» до SIM-картки 2 Аніл обирає свій банк, NPCI знаходить у ньому рахунки за номером телефону 3 Аніл підтверджує, що рахунок його: останні цифри дебетової картки і строк дії 4 банк надсилає одноразовий пароль 5 Аніл сам задає PIN із 4 або 6 цифр

Як читати: Безкарткова система використовує картку, щоб у неї увійти. PIN шифрується у спільній бібліотеці NPCI і його бачить лише SBI. Прив’язка до SIM — другий фактор: на іншому телефоні PIN не спрацює.

Адреса і комутатор: як у картках

Результат підключення — адреса на кшталт 9876543210@ybl. Щоб зрозуміти, навіщо вона і що робить NPCI, згадаймо картковий платіж. Продавець не знає, де в покупця рахунок: він бачить номер картки, перші цифри якого (BIN) вказують на банк-емітент, а мережа Visa чи Mastercard передає запит саме туди. UPI влаштована так само — з однією відмінністю.

Що Картковий платіж UPI Що бачить продавець номер картки адресу 9876543210@ybl Що підказує, куди йти перші цифри номера — банк-емітент частина після @ — банк-партнер застосунку: ybl означає Yes Bank Хто передає запити між банками Visa чи Mastercard NPCI — комутатор Хто перевіряє клієнта і списує банк-емітент картки банк рахунку — State Bank of India

Як читати: Відмінність — у третьому рядку. BIN веде одразу до банку рахунку, а частина після @ — до банку-партнера застосунку, який веде довідник: ця адреса належить Анілу, його рахунок — у SBI. Тож адреса працює як переказ «за номером телефону», тільки між будь-якими банками й застосунками. Комутатор — сортувальний центр: сам нічого не відправляє й не отримує, лише читає «індекс» після @ і пересилає запит. Номерів рахунків Аніл і крамниця одне одного так і не бачать.

Сам платіж

Схема: хто з ким обмінюється повідомленнями. Номери відповідають крокам у таблиці нижче.

Крок Хто → кому Що відбувається Гроші? 1 Аніл → PhonePe сканує QR-код крамниці ні 2 PhonePe → Yes Bank → NPCI → HDFC Bank HDFC підтверджує, що адреса крамниці існує, і повідомляє назву; Yes Bank додає до запиту, що рахунок Аніла — в SBI ні 3 NPCI → Аніл на екрані назва крамниці; Аніл вводить PIN ні 4 NPCI → State Bank of India команда на списання; банк перевіряє PIN, залишок і ліміти так, списання 5 NPCI → HDFC Bank команда на зарахування так, зарахування 6 NPCI → PhonePe і HDFC Bank → крамниця «успішно» в Аніла, сповіщення в продавця ні 7 NPCI → Резервний банк Індії розрахунок між банками нетто-позиціями, кількома циклами на день так, між банками

Як читати: Аніл і крамниця бачать результат за секунди, а банки розраховуються пізніше: HDFC зараховує гроші клієнту раніше, ніж отримує їх від State Bank of India, — звичайна логіка відкладеного нетто-розрахунку. Ім’я отримувача показують до PIN, щоб не списувати, поки не ясно, кому. Порядок «спочатку списати, потім зарахувати» фіксований.

«10–15 секунд» — не тривалість платежу, а норматив: максимальний час відповіді кожного учасника. З червня 2025 року для платежу його скорочено з 30 до 10–15 секунд. Касирам радять чекати до 15 секунд і дивитися на власний пристрій, а не на телефон покупця: екран «оплачено» можна підробити.

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Той самий платіж — три сценарії

Сценарій Як починається Куди йдуть гроші Як продавець дізнається Вулиця: статичний QR наклейка з адресою продавця; суму вводить покупець на рахунок продавця SMS банку чи звукова колонка, що озвучує надходження; звірка вручну Магазин: динамічний QR або NFC каса генерує код із сумою й номером операції на рахунок продавця каса отримує відповідь за номером операції Онлайн: виклик застосунку магазин відкриває платіжний застосунок із даними на рахунок агрегатора; продавцю — зазвичай за два робочі дні система магазину отримує відповідь

Як читати: Сценарії різняться лише першим кроком, далі рейка однакова. NFC тут не картка: радіоканал замінює камеру й передає ті самі дані, що QR. Статичний код не дає касі автоматичного підтвердження — звідси ручна звірка й підроблені скріншоти. В онлайні агрегатор два дні тримає чужі гроші, тому зобов’язаний тримати їх на рахунку умовного зберігання: там вони не входять до його майна і при банкрутстві не дістаються кредиторам.

В онлайні змінився й механізм. Раніше магазин часто надсилав «запит на оплату» (collect): покупець виходив із магазину, шукав запит у платіжному застосунку, підтверджував і повертався — чотири перемикання. Виклик (intent) одразу відкриває застосунок із заповненими даними. З лютого 2026 року він обов’язковий у мобільній комерції; за галузевими даними, конверсія зростає до 15%. Ще одна норма, якої немає ніде у вибірці: при виклику специфікація зобов’язує показати всі платіжні застосунки покупця. Маркетплейс не може домовитися з одним і сховати решту — це вирішено технічним стандартом, а не антимонопольним правом.

Коли платіж не проходить

Непоправний випадок у цьому ланцюгу один: гроші списано (крок 4), але не зараховано (крок 5). На нього припадає близько 60% із понад 1,2 млн скарг на місяць. Технічні відмови, тобто збої інфраструктури, а не помилки користувача, становлять 0,3–0,5% операцій, і NPCI публікує їх по кожному банку — від 0,03% до близько 1%. Банк на операції не заробляє, тож стимулом до якості стає публічне порівняння. Після двох значних збоїв 2025 року NPCI обмежила службові запити в пікові години, а перевірку залишку — 50 разами на добу: безкоштовне має ціну в пропускній спроможності.

Частина II. Хто платить

Масштаб Значення Що це означає Операцій за серпень 2026 (NPCI) 24,5 млрд на ≈298 млрд € ≈790 млн платежів на день Частка в обсязі платіжних операцій Індії (Резервний банк Індії, II півріччя 2025) 85,5% основний безготівковий інструмент Частка у світових миттєвих платежах (ACI Worldwide, 2023) ≈49% кожен другий миттєвий платіж у світі QR-кодів / платіжних терміналів 678 млн / 11,2 млн 60 кодів на один термінал

Як читати: Масштаб зробили надруковані коди й дрібні щоденні покупки: 86% платежів торговцям не перевищують ≈5 €, UPI приймають 94% дрібних торговців (опитування Мінфіну, 2025), середній чек — близько 13 €, і він зменшується, бо кількість операцій росте швидше за суму (+30% проти +20,6% за рік). Такий обсяг треба комусь оплачувати.

Скільки коштує платіж Аніла

Платіж на 2 000 рупій (≈20 €) Крамниця з QR-кодом від HDFC Bank Той самий Аніл в інтернет-магазині через агрегатора Плата в межах системи 0 0 Плата агрегатора з податком 18% — 47,20 рупії (≈0,47 €) Продавець отримує 2 000 рупій 1 952,80 рупії (≈19,53 €) Ефективна ставка 0% 2,36%

Як читати: Плата залежить від посередника, а не від розміру продавця. Агрегатор не входить до платіжної системи, тож заборона плати на нього не поширюється, і продає він не доступ, а керованість: прив’язку до замовлення, повернення, інтеграцію з обліком. З приблизно 60 млн торговців, що приймають цифрові платежі, близько 54 млн — дрібні, їм агрегатор не потрібен.

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Агрегатор Платіж із рахунку через UPI Razorpay 2% Cashfree 1,75–1,95%, для нових клієнтів акційні 1,6% PayU ≈2%, переважно договірна ціна Paytm (як агрегатор) 0% — конкурентна політика; бере на себе ≈60 млн € на рік

Як читати: Ставки без 18% податку. Від обороту близько 50 тис. € на місяць договірна ставка знижується до 1,5–1,75%.

Звідки взявся нуль

Документ Що встановив Циркуляр NPCI, 30.08.2019 банкам торговців дозволено брати до 0,30% Ст. 269SU закону про податок на доходи бізнес з оборотом понад ≈5 млн € зобов’язаний приймати визначені цифрові способи; штраф — ≈50 € за кожен день Повідомлення податкової 105/2019 визначає ці способи, серед них UPI і дебетову картку RuPay Ст. 10A закону про платіжні системи забороняє брати за ці способи плату з будь-якої сторони Роз’яснення податкової 32/2019 жодної плати з 1 січня 2020 року

Як читати: Обов’язок приймати стосується лише великого бізнесу, а заборона плати — усіх, бо ст. 10A прив’язана до способу оплати, а не до розміру торговця. Тож крамниця Аніла не платить не тому, що мала, а тому, що приймає приписаний спосіб. Цикл замкнувся: у липні 2025 року торговці в Бенгалуру отримали податкові вимоги, розраховані за надходженнями через UPI.

Хто покриває вартість

Учасник Дохід від платежу Аніла На чому живе HDFC Bank 0 бюджетна компенсація 0,15% від операцій дрібних торговців до ≈20 € PhonePe 0 кредити, страхування, інвестиції, реклама, платні засоби Агрегатор (в онлайні) 2% + податок власна ставка, дотації не отримує Держава — фінансує стимул з бюджету (див. нижче)

Фінансовий рік Бюджет стимулу 2021–2022 ≈139 млн € 2022–2023 ≈221 млн € 2023–2024 ≈249 млн €, фактично витрачено 2025–2026 ≈44 млн €, згодом збільшено після звернень галузі 2026–2027 ≈200 млн €

Як читати: Галузева асоціація оцінювала вартість роботи системи в ≈1 млрд € на рік і покриття дотацією — у 15–20%; за ширшими оцінками вартість сягає ≈2 млрд €, і тоді дотація покриває близько десятої. Парламентський комітет із фінансів радить шукати самоокупнішу модель. Отримують дотацію лише банки дрібних торговців, тому ставку агрегатора 2,36% вона не знижує.

Звідси концентрація, найвища у вибірці: PhonePe і Google Pay у травні 2026 року тримали 79% ринку, обмеження частки в 30% досі не застосоване. Нульова ставка не зрівняла гравців, а відсіяла тих, у кого немає суміжного бізнесу.

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Якщо Аніл платить не з рахунку

У термінах наглядової рамки Євросистеми UPI — не схема, а платіжний устрій (payment arrangement): спільний шар ініціювання й підтвердження, за яким можуть стояти різні засоби. Платежі з рахунку йдуть інфраструктурою NPCI, що виросла з її системи миттєвих переказів IMPS. Але до того ж PhonePe Аніл може прив’язати гаманець, кредитну картку або, з 2023 року, попередньо схвалену кредитну лінію, де вхідні перекази автоматично гасять борг.

Засіб у UPI Звідки гроші Що стягується з боку торговця Банківський рахунок з рахунку клієнта нічого — заборонено законом Передплачений гаманець з балансу в емітента гаманця міжбанківська комісія 0,5–1,1% (понад ≈20 €) — лише складник плати Кредитна картка RuPay з кредитного ліміту повна плата за приймання 1,1–2%

Кредитна лінія — найпросунутіша конструкція кредиту на платіжній рейці у вибірці. Клієнт знаходить свої кредитні лінії за номером телефону, а встановлення PIN вважається згодою на прив’язку. Вхідні перекази зараховуються як погашення, зняття готівки заборонене.

Як читати: Нуль — властивість одного засобу, а не системи. Через гаманці проходить менше 0,1% операцій UPI, а от кредитна картка на UPI росте: банки торговців повідомили про застосування плати з червня 2026 року. Числа в другому і третьому рядках не порівнюються: одне — частина плати, друге — вся плата. Комісія на гаманці виникає тому, що гроші лежать в емітента гаманця, а він, як банк-емітент картки, несе витрати й ризик.

Що сталося з картками

Дані Резервного банку Індії 2021 2025 Зміна Дебетові картки, операцій 4,1 млрд 1,3 млрд −67% Кредитні картки, операцій 2,2 млрд 5,7 млрд +164% Кредитні картки, вартість ≈89 млрд € ≈232 млрд € +161%

Як читати: Регулятор обережно пов’язує падіння дебету з UPI, гаманцями й кредитками, але UPI робить те саме, що дебетова картка. Кредитна виросла, бо дає кредит, винагороди й звичніший захист у спорі. Спори в UPI побудовані за картковою логікою — вимога повернення через банк платника, доарбітраж між банками, арбітраж NPCI, — але на практиці переважно технічні: понад половина — «списано, не зараховано». Кредитна картка натомість несе повний набір карткових правил chargeback, зокрема для спорів із продавцем про неотриманий чи неякісний товар. Дебетова дедалі частіше — ключ до банкомата.

Частина III. Хто вирішує

У 2005 році Резервний банк Індії заклав принцип: оператор роздрібних платежів має належати банкам. У 2007-му парламент ухвалив закон про платіжні системи, у 2008-му центральний банк і Асоціація банків Індії заснували NPCI — неприбуткову компанію, власниками якої є банки. Пілот UPI стартував у 2016 році з 21 банком, через вісім років після закону.

Держава підштовхувала попит: у грудні 2016 року запустила власний застосунок BHIM. Регулятор наглядає й делегує, але не володіє: правила пише NPCI, а з квітня 2025 року вона сама встановлює й ліміти операцій (базовий — ≈1 тис. € на добу); банки можуть ставити лише нижчі. Обмін фінансовими даними винесено в окрему рамку: ліцензований оператор (Account Aggregator) переносить зашифровані дані від банку до кредитора чи страховика за згодою клієнта, але сам їх не бачить і нічим іншим займатися не може. Таких операторів 17. PhonePe не може стати таким оператором, а оператор не може ініціювати платежі. Для експорту створено дочірню NPCI International Payments — щоб не з’єднувати національні системи, а відтворювати індійську архітектуру за кордоном.

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Що змінює 2026 рік

У серпні 2026 року набула чинності поправка до ст. 10A: перелік захищених від плати способів тепер визначає уряд, а не податкова норма. Чи потрібна плата, вирішуватиме керівний комітет UPI під головуванням NPCI; остаточної моделі немає. Уряд обіцяє, що споживачів, перекази між людьми й дрібних торговців плата не зачепить. У галузі обговорюють ставку нижче 0,5% для великого бізнесу на операції понад ≈20 € і 0,3% для торговців з оборотом понад ≈40 тис. €. Для крамниці Аніла, найімовірніше, нічого не зміниться, а для інтернет-магазину може з’явитися друга плата — вже в межах системи.

Група Якщо плату повернуть Чому Фінтех і агрегатори найбільші вигодонабувачі прямий дохід від обробки платежів Банки виграють зараз обробляють операції без плати, покладаючись на дотацію Організований роздріб найвищі витрати великий обсяг операцій Дрібний торговець не зачеплений жодна пропозиція його не стосується

Що з цього брати Україні

У 2020 році робоча група при ЄЦБ описала, як можна ініціювати платіж з рахунку в магазині, щоб європейські національні рішення могли працювати одне з одним. Опис відповідає на одне питання: як дані операції потрапляють від продавця до покупця. За ним UPI «зараховується» повністю. Але найсильніші її рішення лежать поза цим описом: хто обирає застосунок, чим саме платять, що робити без інтернету і хто ще може платити за клієнта (у UPI для цього є делегування права платежу — UPI Circle). Якщо Україна проєктуватиме свої A2A-стандарти лише за європейським описом, ці питання просто не буде поставлено. Тому таблиця нижче — не про копіювання, а про питання, які варто собі поставити.

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Рішення Що дало Індії Що це означає для України Оператор у власності учасників ринку регулятор наглядає, ринок будує й фінансує питання моделі: хто володіє інфраструктурою і хто платить Ім’я отримувача до PIN, вибір застосунку покупцем, рейтинг відмов банків менше помилкових переказів, відкритий ринок, стимул до якості без ціни застосовне без змін законів Перенесення регулярних доручень між застосунками (раз на 90 днів) клієнт не прив’язаний до одного застосунку застосовне Один інтерфейс для різних засобів продукти аж до кредиту застосовне, але кожному засобу — своя економіка Продукт без смартфона доступ без мобільного інтернету застосовне: старші люди, відключення світла й зв’язку QR замість терміналів приймання без обладнання із застереженням: в Україні термінали й безконтакт уже масові Нульова ставка масове поширення із застереженням: без бюджету вартість лягає на банки Окрема ліцензія на обмін даними немає конфлікту з кредитуванням альтернатива європейській моделі, яку обрала Україна Податкові інструменти й вимоги за платіжними даними швидке поширення потребує окремої оцінки

Платіж Аніла коштував йому нуль, крамниці — нуль, а системі — реальних грошей: їх заплатили бюджет, суміжні бізнеси PhonePe і ті продавці, що купують керованість в агрегатора. Питання для України не в тому, чи копіювати «безкоштовну» модель, а в тому, хто і за що платитиме в нашій.

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