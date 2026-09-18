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Скільки податків сплатили українці у 2026

18.09.2026 14:10
Микола Деркач

За січень – серпень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 378,6 млрд грн. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Скільки податків сплатили українці у 2026

Фото: magnific.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. За вісім місяців цього року він забезпечив місцевим бюджетам 226,9 млрд гривень. Це на 20,5 % більше, ніж за січень – серпень 2025 року.

Серед інших основних джерел наповнення місцевих бюджетів:

  • єдиний податок – 59,0 млрд грн (+11,4 %);
  • податок на майно – 43,4 млрд грн (+13,2 %);
  • податок на прибуток підприємств – 25,7 млрд грн (+8,4 %);
  • рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3,8 млрд грн (+16,3 %);
  • туристичний збір – 269,8 млн грн (+23,0 %);
  • збір за місця для паркування транспортних засобів – 158,3 млн грн (+12,2 %).

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Стабільні податкові надходження – це ресурс, який залишається у громадах та дає їм змогу забезпечувати фінансування важливих для людей напрямів. Йдеться, зокрема, про утримання закладів освіти й охорони здоров’я, соціальні програми, благоустрій та інші потреби громад.

«Вдячні бізнесу, який навіть в умовах постійних обстрілів та руйнування виробництва продовжує працювати, створювати робочі місця та підтримувати свої громади», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання податкових надходжень саме по собі не означає такого ж зростання реальної фінансової спроможності громад. На динаміку впливають інфляція, підвищення зарплат і цін, а також зміни податкової бази, тому ці показники варто оцінювати разом із тим, як змінюються витрати місцевих бюджетів.

Також Державна податкова служба України нагадує: 18 вересня – останній день сплати авансових внесків за вересень 2026 року:

  • з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • з податку на доходи фізичних осіб платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • з єдиного податку та військового збору фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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