Скільки податків сплатили українці у 2026

За січень – серпень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 378,6 млрд грн. Це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. За вісім місяців цього року він забезпечив місцевим бюджетам 226,9 млрд гривень. Це на 20,5 % більше, ніж за січень – серпень 2025 року.

Серед інших основних джерел наповнення місцевих бюджетів:

єдиний податок – 59,0 млрд грн (+11,4 %);

податок на майно – 43,4 млрд грн (+13,2 %);

податок на прибуток підприємств – 25,7 млрд грн (+8,4 %);

рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3,8 млрд грн (+16,3 %);

туристичний збір – 269,8 млн грн (+23,0 %);

збір за місця для паркування транспортних засобів – 158,3 млн грн (+12,2 %).

Читайте також: Співвласник Нової пошти виступив проти ПДВ на посилки до €150

Стабільні податкові надходження – це ресурс, який залишається у громадах та дає їм змогу забезпечувати фінансування важливих для людей напрямів. Йдеться, зокрема, про утримання закладів освіти й охорони здоров’я, соціальні програми, благоустрій та інші потреби громад.

«Вдячні бізнесу, який навіть в умовах постійних обстрілів та руйнування виробництва продовжує працювати, створювати робочі місця та підтримувати свої громади», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання податкових надходжень саме по собі не означає такого ж зростання реальної фінансової спроможності громад. На динаміку впливають інфляція, підвищення зарплат і цін, а також зміни податкової бази, тому ці показники варто оцінювати разом із тим, як змінюються витрати місцевих бюджетів.

Також Державна податкова служба України нагадує: 18 вересня – останній день сплати авансових внесків за вересень 2026 року:

з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

з податку на доходи фізичних осіб платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

з єдиного податку та військового збору фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей втрачає Україна від зарплати у конвертах

НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України