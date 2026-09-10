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Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

10.09.2026 16:00
Микола Деркач

За перші вісім місяців 2026 року надходження єдиного соціального внеску в Україні перевищили пів трильйона гривень. Із січня до серпня роботодавці, підприємці та інші платники перерахували 502,6 млрд грн ЄСВ

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

Фото: magnific.com

Порівняно з таким самим періодом минулого року сума зросла на 79,1 млрд грн, або на 18,7%. За січень–серпень 2025 року надходження єдиного внеску становили 423,5 млрд грн, повідомили у Державній податковій службі.

ЄСВ є одним із ключових джерел фінансування української системи соціального страхування. Кошти спрямовуються, зокрема, на пенсійні виплати, допомогу у разі тимчасової непрацездатності, страхові виплати через нещасні випадки на роботі та інші передбачені законодавством соціальні гарантії.

Водночас регулярна сплата внеску важлива не лише для наповнення системи, а й безпосередньо для самих працівників. Періоди, за які сплачено ЄСВ у необхідному розмірі, враховуються до страхового стажу. Від нього, зокрема, залежить право людини на призначення пенсії та деякі інші соціальні виплати.

Єдиний внесок сплачують роботодавці — як компанії, так і фізичні особи, які використовують найману працю. До платників також належать фізичні особи — підприємці та громадяни, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

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Перевірити інформацію про сплату внесків та стан розрахунків можна дистанційно. Для цього доступний приватний розділ Електронного кабінету платника на порталі ДПС, де необхідно перейти до розділу «Стан розрахунків з бюджетом».

Також відповідну інформацію можна отримати через мобільний застосунок «Моя податкова». Ще один варіант — звернутися особисто або через представника до центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

На думку редакції PSM, зростання надходжень ЄСВ на 18,7% є важливим показником для системи соціального страхування, особливо з огляду на значне навантаження на державні фінанси. Водночас для працівників не менш важливо контролювати фактичну сплату внесків роботодавцем, адже саме від цього залежить накопичення страхового стажу та майбутнє право на соціальні виплати.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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