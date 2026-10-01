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Землю накриє магнітна буря: коли очікується пік

01.10.2026 20:40
Микола Деркач

У п’ятницю, 2 жовтня, на Землі очікується геомагнітна буря рівня G1. За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, причиною стане корональний викид маси, який стався на Сонці 28 вересня

Землю накриє магнітна буря: коли очікується пік

Фото: unsplash.com

Згідно з актуальним триденним прогнозом NOAA, 1 жовтня геомагнітна обстановка залишатиметься переважно спокійною. Однак уже наступного дня індекс Kp може підвищитися до 4,67, що відповідає слабкій геомагнітній бурі рівня G1 за шкалою NOAA.

Найвища активність прогнозується у проміжку з 15:00 до 18:00 UTC — приблизно з 18:00 до 21:00 за київським часом. Після цього геомагнітна активність має поступово послабитися.

Причиною збурення стане побіжний вплив коронального викиду маси, який залишив Сонце 28 вересня. CME — це велика хмара плазми та магнітного поля, що викидається із сонячної корони у міжпланетний простір. Якщо вона досягає Землі та взаємодіє з її магнітосферою, це може спричинити геомагнітну бурю.

Рівень G1 є найслабшим із п’яти рівнів геомагнітних бур за шкалою NOAA. За таких умов можливі незначні коливання в електромережах, а оператори супутників можуть фіксувати невеликі зміни в роботі апаратів. Також полярне сяйво іноді стає видимим на нижчих широтах, ніж за спокійної космічної погоди.

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Водночас значної сонячної радіаційної бурі NOAA не прогнозує. Ймовірність події рівня S1 або вище на 2 жовтня оцінюється лише в 1%. Імовірність короткочасних радіоперешкод рівня R1–R2 становить близько 15%.

На 3 жовтня бурі рівня G1 або сильнішої наразі не прогнозують, хоча магнітне поле Землі може залишатися дещо збуреним. При цьому прогнози космічної погоди можуть уточнюватися, коли фахівці отримують нові дані про швидкість та магнітні характеристики сонячного вітру.

Редакція PSM звертає увагу, що шкала геомагнітних бур NOAA насамперед описує можливий вплив космічної погоди на технологічну інфраструктуру — супутники, радіозв’язок та енергосистеми. Рівень G1 класифікується як незначна буря й не передбачає масштабних перебоїв.

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Джерело: NOAA.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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